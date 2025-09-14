İstanbul 14 Eylül Pazar Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

Sıcaklık en yüksek 24°C, en düşük 20°C civarında olacak. Rüzgar doğu-kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 7.46 km hızla esmesi öngörülüyor. Nem oranı %53 civarında tahmin ediliyor. Bulut oranı ise %65 seviyelerinde bekleniyor.

Pazartesi günü hava koşullarının hafif yağmurlu sürmesi bekleniyor. Sıcaklıklar en yüksek 26°C, en düşük 20°C civarında olacak. Rüzgar doğu-kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 8.18 km hızla esecek. Nem oranı %56 civarına çıkacak. Bulut oranı %22 seviyelerinde öngörülüyor.

Salı günü kapalı hava koşulları devam edecek. Sıcaklık en yüksek 26°C, en düşük 21°C civarında olacak. Rüzgar doğu-kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 8.3 km hızla esecek. Nem oranı %60 civarı tahmin ediliyor. Bulut oranı ise %95 seviyelerinde bekleniyor.

Bu dönemde hafif yağmurlu ve kapalı hava şartlarına dikkat etmek önemlidir. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye veya su geçirmez bir ceket almanız faydalı olacaktır. Yüksek nem oranı nedeniyle terlemeyi önlemek için hafif, nefes alabilir kıyafetler tercih edilebilir. Rüzgarın etkisini azaltmak amacıyla rüzgar geçirmeyen giysiler kullanmak da iyi bir seçenek olacaktır. Bu önlemler, sağlığınızı korumanıza ve konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olabilir.