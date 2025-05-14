İstanbul 14 Mayıs Çarşamba hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu parçalı bulutlu olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 9°C, öğle ve akşam saatlerinde ise 17°C civarında bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayının ortalama değerlerine yakın. İstanbul'un bahar dönemindeki tipik hava koşullarını yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde de sıcaklıklar artacak. 15 Mayıs Perşembe günü 19°C, 16 Mayıs Cuma günü 19°C ve 17 Mayıs Cumartesi günü 18°C civarında sıcaklıklar öngörülüyor. Bu dönemde hava genellikle açık kalacak. Yağış beklenmiyor. Sonuç olarak, İstanbul'da güneşli ve ılıman bir hava bekleniyor.

Bahar aylarında hava koşulları hızla değişebilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Bu nedenle kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir ceket bulundurmak da iyi bir fikir. Güneşli günlerde ultraviyole (UV) ışınlarının etkisi artabilir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığı için önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olacaktır.