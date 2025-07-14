İstanbul 14 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 14 Temmuz 2025 Pazartesi günü hava açık ve güneşli olacak. Gün boyu sıcaklıklar 22°C ile 31°C arasında değişecek. Nem oranı düşük kalacak. Rüzgarın hızı saatte 23 km'ye kadar çıkacak. Özellikle öğle saatlerinde güneşe karşı önlem almak önemlidir.

15 Temmuz Salı günü hava açık kalacak. Sıcaklıklar 23°C ile 32°C arasında olacak. 16 Temmuz Çarşamba günü de hava açık kalacak. Sıcaklıklar 24°C ile 33°C arasında seyredecek. 17 Temmuz Perşembe günü hava yine açık olacak. Sıcaklıklar 25°C ile 34°C arasında olacak.

Bu sıcak ve güneşli havalarda bazı önlemler almak önerilir. Güneşe maruz kalmaktan kaçının. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edin. Bol su için. Güneş koruyucu ürünler kullanın. Öğle saatlerinde dışarıda bulunmak zorundaysanız, şapka veya şemsiye kullanmak faydalı olacaktır. Böylece, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunabilirsiniz.