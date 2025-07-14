HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul 14 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 14 Temmuz 2025 Pazartesi günü hava açık ve güneşli olacak.

İstanbul 14 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

İstanbul'da 14 Temmuz 2025 Pazartesi günü hava açık ve güneşli olacak. Gün boyu sıcaklıklar 22°C ile 31°C arasında değişecek. Nem oranı düşük kalacak. Rüzgarın hızı saatte 23 km'ye kadar çıkacak. Özellikle öğle saatlerinde güneşe karşı önlem almak önemlidir.

15 Temmuz Salı günü hava açık kalacak. Sıcaklıklar 23°C ile 32°C arasında olacak. 16 Temmuz Çarşamba günü de hava açık kalacak. Sıcaklıklar 24°C ile 33°C arasında seyredecek. 17 Temmuz Perşembe günü hava yine açık olacak. Sıcaklıklar 25°C ile 34°C arasında olacak.

Bu sıcak ve güneşli havalarda bazı önlemler almak önerilir. Güneşe maruz kalmaktan kaçının. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edin. Bol su için. Güneş koruyucu ürünler kullanın. Öğle saatlerinde dışarıda bulunmak zorundaysanız, şapka veya şemsiye kullanmak faydalı olacaktır. Böylece, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trabzon'da alkış toplayan hareket! 3 yıl önce kaybolan dronu bulup sahibine ulaştırdıTrabzon'da alkış toplayan hareket! 3 yıl önce kaybolan dronu bulup sahibine ulaştırdı
6.7'lik sarsıntı korkuttu! Endonezya'da büyük deprem6.7'lik sarsıntı korkuttu! Endonezya'da büyük deprem

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Her ay 9 bin lira ödeme zorunlu ama o detayı açıkladı

Her ay 9 bin lira ödeme zorunlu ama o detayı açıkladı

Mahkeme haciz koydu satışları durdu, dev şirket iflasın eşiğinde

Mahkeme haciz koydu satışları durdu, dev şirket iflasın eşiğinde

'Boğaziçi Üniversitesi' diye paylaştı! Tepkiler çığ gibi

'Boğaziçi Üniversitesi' diye paylaştı! Tepkiler çığ gibi

Şile Belediyesi soruşturmasında karar! Belediye Başkanı Özgür Kabadayı dahil 5 kişi tutuklandı

Şile Belediyesi soruşturmasında karar! Belediye Başkanı Özgür Kabadayı dahil 5 kişi tutuklandı

Bartın'da esrarengiz olay! 4 yıl önce vefat eden adamın mezarında bulundu

Bartın'da esrarengiz olay! 4 yıl önce vefat eden adamın mezarında bulundu

Yavaş: "Hani PKK’lılar Ankara'da sayaç okuyacaktı?"

Yavaş: "Hani PKK’lılar Ankara'da sayaç okuyacaktı?"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.