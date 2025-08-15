İstanbul 15 Ağustos Cuma Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 15 Ağustos 2025 Cuma günü hava sıcaklıklarının 24°C ile 31°C arasında değişmesi bekleniyor. Rüzgarın saatte 17.4 km hızla esmesi tahmin ediliyor. Nem oranı %41 seviyelerinde olacak. Gün doğumu saati 05:46, gün batımı saati ise 20:36 olarak öngörülüyor.

Hafta sonu, 16 ve 17 Ağustos tarihlerinde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıkların 22°C ile 30°C arasında değişmesi öngörülüyor. Rüzgar hızı saatte 17 km civarında olacak. Nem oranı yine %41 seviyelerinde kalacak. Gün doğumu ve batımı saatleri ise 05:46 ve 20:36 olarak tahmin ediliyor.

Bu sıcak ve nemli hava koşullarında, açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunmaları önemlidir. Güneş ışınları, özellikle 11:00 ile 16:00 saatleri arasında dik açılarla gelmektedir. Bu nedenle ultraviyole (UV) ışınları daha yoğun olacaktır. Dışarıda bulunmanız gerekiyorsa, koruyucu giysiler, güneş kremi kullanmak ve şapka takmak faydalı olacaktır. Ayrıca, bol su içmek de önemlidir. Rüzgar hızının artmasıyla birlikte, deniz kenarında veya açık alanlarda ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan olumsuz etkilenebileceğini unutmamak gerekir. Bu nedenle, bu grupların serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmeleri, yeterli sıvı almaları ve aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmaları önemlidir.