HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul 15 Ağustos Cuma Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 15 Ağustos 2025 Cuma günü hava sıcaklıklarının 24°C ile 31°C arasında değişmesi bekleniyor.

İstanbul 15 Ağustos Cuma Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

İstanbul'da 15 Ağustos 2025 Cuma günü hava sıcaklıklarının 24°C ile 31°C arasında değişmesi bekleniyor. Rüzgarın saatte 17.4 km hızla esmesi tahmin ediliyor. Nem oranı %41 seviyelerinde olacak. Gün doğumu saati 05:46, gün batımı saati ise 20:36 olarak öngörülüyor.

Hafta sonu, 16 ve 17 Ağustos tarihlerinde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıkların 22°C ile 30°C arasında değişmesi öngörülüyor. Rüzgar hızı saatte 17 km civarında olacak. Nem oranı yine %41 seviyelerinde kalacak. Gün doğumu ve batımı saatleri ise 05:46 ve 20:36 olarak tahmin ediliyor.

Bu sıcak ve nemli hava koşullarında, açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunmaları önemlidir. Güneş ışınları, özellikle 11:00 ile 16:00 saatleri arasında dik açılarla gelmektedir. Bu nedenle ultraviyole (UV) ışınları daha yoğun olacaktır. Dışarıda bulunmanız gerekiyorsa, koruyucu giysiler, güneş kremi kullanmak ve şapka takmak faydalı olacaktır. Ayrıca, bol su içmek de önemlidir. Rüzgar hızının artmasıyla birlikte, deniz kenarında veya açık alanlarda ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan olumsuz etkilenebileceğini unutmamak gerekir. Bu nedenle, bu grupların serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmeleri, yeterli sıvı almaları ve aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmaları önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Orgeneral Levent Ergün’den Vali Çelik’e ziyaretOrgeneral Levent Ergün’den Vali Çelik’e ziyaret
Polisten kaçan halk otobüsü şoförü alkollü çıktıPolisten kaçan halk otobüsü şoförü alkollü çıktı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aynı marka yine domuz eti! İkinci kez yakalandı

Aynı marka yine domuz eti! İkinci kez yakalandı

Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesinin ardından 'Allah'a havale ediyorum' diyerek görevinden istifa etti

Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesinin ardından 'Allah'a havale ediyorum' diyerek görevinden istifa etti

Aktürkoğlu'nda gece yarısı rota değişti! Süper Lig devi devrede...

Aktürkoğlu'nda gece yarısı rota değişti! Süper Lig devi devrede...

Gişelerde feci kaza: Üst düzey yönetici hayatını kaybetti

Gişelerde feci kaza: Üst düzey yönetici hayatını kaybetti

Naci Görür, 'İstediğiniz kadar dua edin' diyerek uyardı! İstanbul'un en riskli yerini açıkladı

Naci Görür, 'İstediğiniz kadar dua edin' diyerek uyardı! İstanbul'un en riskli yerini açıkladı

Meteoroloji'den İstanbul dahil 13 il için 'sarı' alarm!

Meteoroloji'den İstanbul dahil 13 il için 'sarı' alarm!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.