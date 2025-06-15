HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul 15 Haziran Pazar Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul 15 Haziran Pazar Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Hava durumu, gün boyunca orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlı olacak şekilde tahmin ediliyor.

İstanbul 15 Haziran Pazar Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Jale Uslu

İstanbul'da 15 Haziran 2025 Pazar günü gündüz sıcaklıkları 22,6°C, gece sıcaklıkları ise 19,8°C civarında olacak. Nem oranı %69, rüzgar hızı ise 21,2 km/saat olarak bekleniyor.

16 Haziran Pazartesi günü hava durumu, orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlı olarak devam edecek. Gündüz sıcaklıkları 22,9°C, gece sıcaklıkları 20,0°C civarında olacak. Nem oranı %66, rüzgar hızı ise 22,3 km/saat olarak tahmin ediliyor.

17 Haziran Salı günü bölgesel düzensiz yağmur yağışları bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 23,3°C, gece sıcaklıkları 20,5°C civarında olacak. Nem oranı %65, rüzgar hızı 20,5 km/saat olarak öngörülüyor.

18 Haziran Çarşamba günü ara ara şiddetli yağmurların görülmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 22,8°C, gece sıcaklıkları 20,3°C civarında olacak. Nem oranı %69, rüzgar hızı 24,5 km/saat olarak tahmin ediliyor.

19 Haziran Perşembe günü orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 22,6°C, gece sıcaklıkları 20,2°C civarında olacak. Nem oranı %69, rüzgar hızı ise 23,8 km/saat olarak öngörülüyor.

Bu dönemde, yağışların yoğunluğu ve rüzgar hızının artması nedeniyle dikkatli olunması önemlidir. Ani su baskınlarına karşı hazırlıklı olmak gerekir. Su birikintilerinden uzak durulmalıdır. Seyahat planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurarak gerekli önlemleri almanız faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gaziantep'te drift atarak tehlike saçan sürücüye 46 bin TL cezaGaziantep'te drift atarak tehlike saçan sürücüye 46 bin TL ceza
LGS heyecanı 9.30'da başladı! LGS heyecanı 9.30'da başladı!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fiyat artışı yüzde 600! Zam şampiyonu oldu

Fiyat artışı yüzde 600! Zam şampiyonu oldu

Galatasaray, Muslera'nın yerine geçecek ismi buldu! Barcelona'nın yıldızıyla anlaşma sağlandı

Galatasaray, Muslera'nın yerine geçecek ismi buldu! Barcelona'nın yıldızıyla anlaşma sağlandı

Füzeler peş peşe havalandı! İsrail'den de İran'dan da karşılıklı gözdağı

Füzeler peş peşe havalandı! İsrail'den de İran'dan da karşılıklı gözdağı

Aksaray'da balon faciası! Vali acı detayı açıkladı

Aksaray'da balon faciası! Vali acı detayı açıkladı

Hamaney’den İsrail’e füze saldırısı sonrası videolu mesaj: "Çaresiz kalacaksınız"

Hamaney’den İsrail’e füze saldırısı sonrası videolu mesaj: "Çaresiz kalacaksınız"

Şikayetler artınca harekete geçildi! Turizm merkezinde 14 eğlence mekanı kapatıldı

Şikayetler artınca harekete geçildi! Turizm merkezinde 14 eğlence mekanı kapatıldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.