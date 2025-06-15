İstanbul 15 Haziran Pazar Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 15 Haziran 2025 Pazar günü gündüz sıcaklıkları 22,6°C, gece sıcaklıkları ise 19,8°C civarında olacak. Nem oranı %69, rüzgar hızı ise 21,2 km/saat olarak bekleniyor.

16 Haziran Pazartesi günü hava durumu, orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlı olarak devam edecek. Gündüz sıcaklıkları 22,9°C, gece sıcaklıkları 20,0°C civarında olacak. Nem oranı %66, rüzgar hızı ise 22,3 km/saat olarak tahmin ediliyor.

17 Haziran Salı günü bölgesel düzensiz yağmur yağışları bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 23,3°C, gece sıcaklıkları 20,5°C civarında olacak. Nem oranı %65, rüzgar hızı 20,5 km/saat olarak öngörülüyor.

18 Haziran Çarşamba günü ara ara şiddetli yağmurların görülmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 22,8°C, gece sıcaklıkları 20,3°C civarında olacak. Nem oranı %69, rüzgar hızı 24,5 km/saat olarak tahmin ediliyor.

19 Haziran Perşembe günü orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 22,6°C, gece sıcaklıkları 20,2°C civarında olacak. Nem oranı %69, rüzgar hızı ise 23,8 km/saat olarak öngörülüyor.

Bu dönemde, yağışların yoğunluğu ve rüzgar hızının artması nedeniyle dikkatli olunması önemlidir. Ani su baskınlarına karşı hazırlıklı olmak gerekir. Su birikintilerinden uzak durulmalıdır. Seyahat planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurarak gerekli önlemleri almanız faydalı olacaktır.