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İstanbul 15 Mayıs Perşembe Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 15 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli geçecek.

İstanbul 15 Mayıs Perşembe Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

İstanbul'da 15 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli geçecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 20°C civarında olacak. Gece ise 14°C civarına düşmesi bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayının ortalarına uygun bir hava koşulunu işaret ediyor.

16 Mayıs Cuma günü hava sıcaklığının 20°C civarında olması tahmin ediliyor. Yer yer sağanakların görülmesi de bekleniyor. 17 Mayıs Cumartesi günü, sağanakların ardından daha hafif yağmurların etkili olacağı öngörülüyor. 18 Mayıs Pazar günü ise yer yer sağanakların devam etmesi bekleniyor. Bu dönemde hava sıcaklıklarının 19°C ile 20°C arasında değişmesi öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerdeki yağışlar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için hazırlık gerektirebilir. Sağanak yağmurların etkili olduğu günlerde, şemsiye veya yağmurluk gibi koruyucu önlemler almak faydalı olacaktır. Yağışların ardından zeminler kayganlaşabileceği için yürürken dikkatli olmak önemlidir. Sıcaklıkların 20°C civarında seyretmesi, hafif ve rahat kıyafetlerin tercih edilmesini uygun hale getiriyor. Hava koşullarına bağlı olarak planlarınızı esnek tutmakta fayda var.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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