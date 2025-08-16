HABER

İstanbul 16 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava genellikle güneşli ve sıcak olacak.

İstanbul 16 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

İstanbul'da 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz hava sıcaklığının 30°C civarında, gece ise 22°C civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 14 km hızla esecek. Nem oranı %66 civarında olacak.

17 Ağustos Pazar günü de hava açık ve sıcak kalacak. Sıcaklık gündüz 28°C, gece ise 22°C civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 13 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının sıcak ve güneşli devam etmesi öngörülüyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunmaları önemlidir. Ayrıca bol su tüketmeleri ve hafif kıyafetler giymeleri önerilir. Rüzgarın kuzeydoğu yönünden esmesi nedeniyle, deniz kenarında veya açık alanlarda rüzgarın etkisini dikkate almak faydalı olacaktır.

