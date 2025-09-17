İstanbul 17 Eylül Çarşamba Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 17 Eylül 2025 Çarşamba günü hava, artan bulutlarla birlikte 28°C'ye kadar yükselecek. Bu sıcaklık, yazın son günlerinin tadını çıkarmak isteyenler için uygun bir fırsat sunuyor.

Perşembe günü sıcaklıkların 24°C civarına düşmesi bekleniyor. Hava koşulları genellikle güneşli olacak. Cuma günü ise hava kısmen güneşli kalacak. Sıcaklıklar 24°C civarında seyredecek. Cumartesi günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 25°C civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini göz önünde bulundurmalısınız. Planlarınızı yaparken hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek faydalı olacaktır. Özellikle Perşembe ve Cuma günleri beklenen yağışlar nedeniyle yanınıza şemsiye almanızda yarar var. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmalısınız. Bu, sağlığınız açısından önemlidir.