HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul 18 Kasım Salı Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 18-21 Kasım 2025 tarihleri arasında hava durumu genel olarak değişkenlik gösterecek. İlk gün bulutlu geçerken sıcaklık 15-21°C arasında olacak. Izgaranın hızı 17 km/saat civarında seyrederken, nem oranı %50 ile %64 arasında değişecek. İlerleyen günlerde ise güneşli ve kısmen açık hava bekleniyor. Hava koşullarına uygun giyinmek, sabah ve akşam saatlerinde düşük sıcaklıklara karşı tedbir almak önem taşımaktadır.

İstanbul 18 Kasım Salı Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Devrim Karadağ

İstanbul'da 18 Kasım 2025 Salı günü hava durumu genellikle bulutlu olacak. Sıcaklıklar 15°C ile 21°C arasında değişecek. Nem oranı %50 ile %64 arasında seyredecek. Rüzgar hızı 17 km/saat civarında olacak. Gün doğumu saati 07:55, gün batımı saati ise 17:42 olarak tahmin ediliyor.

19 Kasım Çarşamba günü hava daha açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 16°C ile 20°C arasında olacak. 20 Kasım Perşembe günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 15°C ile 22°C arasında değişecek. 21 Kasım Cuma günü bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 14°C ile 22°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini dikkate almak önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek ve yanınızda bir yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgarın hızının artabileceğini göz önünde bulundurmalıyız. Açık alanlarda dikkatli olunması önemlidir. Rüzgarın etkisini azaltacak giysiler tercih edilmelidir. Hava koşullarına uygun planlamalar yapmak gerekiyor. Olumsuz etkilerden korunmak için bu önerilere dikkat etmeliyiz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Samsun’da tırlar çarpıştı: 1 yaralıSamsun’da tırlar çarpıştı: 1 yaralı
Cezayir'den geliyor: Sıcaklıklar artacak! 3 güne dikkatCezayir'den geliyor: Sıcaklıklar artacak! 3 güne dikkat

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gürcistan'da uçağımız düşmüştü! Bakan Güler ön bulguyu açıkladı: "İki ay sonra biter"

Gürcistan'da uçağımız düşmüştü! Bakan Güler ön bulguyu açıkladı: "İki ay sonra biter"

Düğün kabusa döndü! Davetliler hastaneye koştu

Düğün kabusa döndü! Davetliler hastaneye koştu

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında yer krizi! Belinden tutup...

Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında yer krizi! Belinden tutup...

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisinin zammı 'Bu kez böyle olmayacak'

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisinin zammı 'Bu kez böyle olmayacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.