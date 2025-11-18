İstanbul 18 Kasım Salı Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 18 Kasım 2025 Salı günü hava durumu genellikle bulutlu olacak. Sıcaklıklar 15°C ile 21°C arasında değişecek. Nem oranı %50 ile %64 arasında seyredecek. Rüzgar hızı 17 km/saat civarında olacak. Gün doğumu saati 07:55, gün batımı saati ise 17:42 olarak tahmin ediliyor.

19 Kasım Çarşamba günü hava daha açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 16°C ile 20°C arasında olacak. 20 Kasım Perşembe günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 15°C ile 22°C arasında değişecek. 21 Kasım Cuma günü bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 14°C ile 22°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini dikkate almak önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek ve yanınızda bir yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgarın hızının artabileceğini göz önünde bulundurmalıyız. Açık alanlarda dikkatli olunması önemlidir. Rüzgarın etkisini azaltacak giysiler tercih edilmelidir. Hava koşullarına uygun planlamalar yapmak gerekiyor. Olumsuz etkilerden korunmak için bu önerilere dikkat etmeliyiz.