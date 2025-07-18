İstanbul 18 Temmuz Cuma Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 18 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gün boyunca en düşük sıcaklık 23°C, en yüksek sıcaklık ise 32°C civarında olacak. Nem oranı %67, rüzgar hızı 17.4 km/saat olarak ölçülmekte. Gün doğumu saati 05:48, gün batımı saati ise 20:34 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 19 Temmuz Cumartesi günü hava sıcaklığının 32°C, 20 Temmuz Pazar günü ise 33°C'ye ulaşması öngörülüyor. Bu sıcaklıklar, İstanbul'un yaz aylarında alışık olduğumuz değerlerin üzerindedir.

Bu dönemde, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi nedeniyle, güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Dışarı çıkarken şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak cilt koruması açısından faydalıdır. Ayrıca, bol su tüketimi ile hafif, sindirimi kolay yiyecekler tercih etmek vücut sağlığını destekleyecektir.

Sıcak hava, özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturabilir. Bu nedenle, bu gruptaki bireylerin aşırı sıcak saatlerde dışarı çıkmamaları ve serin ortamlarda kalmaları önerilir. Evlerde, perdeleri kapalı tutarak ve fan veya klima kullanarak iç mekanların serin tutulması yaşam konforunu artırır.

Sıcak hava dalgalarının uzun süre devam etmesi enerji tüketimini artırabilir. Bu nedenle, enerji verimliliğine dikkat etmek ve gereksiz elektrikli cihazları kapalı tutmak, bütçe dostu ve çevre dostu bir yaklaşım olacaktır.