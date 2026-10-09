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İstanbul 2 Nolu Barosu Başkan Adayı Ali Kasım Tuna'dan '7 bin üye' çıkışı!

İstanbul 2 Nolu Barosu Başkan Adayı Av. Ali Kasım Tuna, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile üye sayısına ilişkin dikkat çeken bir taahhütte bulundu. Tuna, barodaki üye sayısını artırma hedefini vurgulayarak, "7000 üyeye ulaşamazsak bir sonraki seçimde aday olmayacağım" ifadelerini kullandı.

İstanbul 2 Nolu Barosu Başkan Adayı Ali Kasım Tuna'dan '7 bin üye' çıkışı!

İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanlığı için adaylığını açıklayan Av. Ali Kasım Tuna, yaklaşan genel kurul öncesi meslektaşlarına iddialı bir söz verdi.

Sosyal medya hesapları üzerinden yayımladığı video ile hedeflerini duyuran Tuna, göreve gelmesi halinde baronun üye sayısını artırmayı ana önceliklerinden biri olarak belirledi.

"GELİŞİM VE BÜYÜME VURGUSU

Görsel ve sözlü paylaşımında üye sayısındaki büyümeyi baronun gücü ve temsil yeteneği açısından kritik bir eşik olarak gördüğünü ifade eden Av. Ali Kasım Tuna, belirlediği hedefe ulaşamaması durumunda görevi bırakacağını taahhüt etti.

Paylaştığı videoda Tuna şu ifadeleri kullandı:

"Aslında uzun uzun size kendimi anlatmak istemiyorum. Çünkü hepimiz aynı mesleğin içindeyiz ve çoğumuz benzer sorunları yaşıyoruz. Ben memur bir ailenin çocuğuyum. Babam imam. Gurbetçi bir ailede büyüdüm. Küçük yaşta şunu öğrendim. İnsan hakkını savunacak bir sesi olmadığında kendini yalnız hissediyor.
Belki de avukatlığı seçmemin en önemli nedeni buydu.

Mesleğe genç yaşta başladım. İlk günlerin belirsizliğini de de ofis masrafını da Bağ-Kur'u da, adliye koridorlarında tek başına kalmanın ne demek olduğunu da biliyorum. O yüzden nasıl bir baro hayal ettiğimi tek cümlede özetleyebilirim: Meslektaşının yanında duran bir baro.

Gençlerin kendini bir misafir değil ev sahibi hissettiği, kadın meslektaşlarımızın karar mekanizmasında daha güçlü olduğu, kapısını çaldığınızda gerçekten muhatap bulabildiğiniz bir baro.

Elbette projelerimiz var. Meslektaşlarımızın ekonomik yükünü azaltacak çok somut hazırlıklarımız var. Ama benim için en önemli hedeflerden biri şu:

Bugün 4100 kişiyiz. Bu baroyu 7000 meslektaşımızın olduğu büyük bir aileye dönüştürmek istiyoruz. Üstelkik bunun hesabını vermeye de hazırım. Bunu başaramazsak bir sonraki seçimde aday olmayacağım."

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Avukat İstanbul baro
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