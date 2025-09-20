İstanbul 20 Eylül Cumartesi hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 20 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 16°C'yle başlayacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 25°C'ye kadar yükselebilir. Akşam saatlerinde sıcaklığın 18°C'ye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %69. Rüzgar hızı 12.2 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 05:33. Gün batımı saati ise 20:40'tır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının daha iyi olması bekleniyor. 21 Eylül Pazar günü hava sıcaklığı 26°C'ye yükselebilir. 22 Eylül Pazartesi günü ise sıcaklığın 27°C'ye ulaşması öngörülüyor. Bu tarihlerde hava genellikle güneşli olacak. Yağış beklenmiyor.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Günün en sıcak saatlerinde aşırı güneşe maruz kalmamak önemlidir. Şapka ve güneş kremi kullanmanız faydalı olacaktır. Sabah ve akşam serinliğine karşı hafif bir ceket bulundurmanızda yarar var. Rüzgar hızı düşük olduğu için açık hava etkinlikleri için uygun dönemdeyiz.

İstanbul'da önümüzdeki günlerde hava koşulları oldukça elverişli olacak. Bu fırsatı değerlendirerek dışarıda vakit geçirebilirsiniz. Doğanın tadını çıkarabilirsiniz.