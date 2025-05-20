İstanbul 20 Mayıs Salı hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 20 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 22°C civarında olacak. Bu sıcaklık, Mayıs ayı için ortalama değerlerin biraz üzerindedir. Gündüz saatlerinde rahat bir hava sağlayacaktır. Gece sıcaklıkları ise 15°C civarında seyreder. Bu da akşamları hafif serinlik hissi yaratır.

Çarşamba günü hava biraz daha ısınacak. Sıcaklık 25°C'ye ulaşacak ve hava kısmen güneşli kalacak. Perşembe günü sıcaklık 27°C'ye çıkacak. Hava çoğunlukla güneşli olacak. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayının sonlarına doğru İstanbul'da beklenen değerlere uygun düşer. Açık hava etkinlikleri için iyi koşullar sunar.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları genelde ılıman ve güneşli olacak. Perşembe günü sıcaklık 27°C'ye ulaşırken, öğle saatlerinde sıcaklık artışı hissedilebilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneşten korunmaları önemlidir. Şapka veya güneş kremi kullanmak, bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek faydalı olur.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte, özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları olanların dikkatli olmaları gerekir. Aşırı sıcaklardan olumsuz etkilenmemek için serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmeleri önerilir. Sıcak havalarda klima veya vantilatör gibi serinletici cihazlar kullanmak iç mekanlarda rahatlık sağlar.

Hava koşullarının değişken olabileceğini unutmamak önemlidir. Planladığınız etkinliklerden önce güncel hava durumunu kontrol etmek gerekir. Böylece gerekli önlemleri alabilir, olumsuz sürprizlerle karşılaşmamış olursunuz.