İstanbul 21 Ekim Salı Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 21 Ekim 2025 Salı günü hava koşulları parçalı bulutlu. Sıcaklık 14°C ile 20°C arasında değişecek. Nem oranı %68 ile %82 arasında olacak. Rüzgar hızı 4.1 km/s ile 20.8 km/s arasında ölçülecek. Gün doğumu saati 07:21'dir. Gün batımı saati 18:14 olarak bekleniyor.

22 Ekim Çarşamba günü hava bulutlu ve güneşli. Sıcaklıklar 16°C ile 20°C arasında olacak. 23 Ekim Perşembe günü geç saatlerde sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 17°C ile 20°C arasında değişecek. 24 Ekim Cuma günü ise hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 16°C ile 23°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da gerekli. Özellikle 23 Ekim'deki sağanak yağışlar için yanınızda şemsiye bulundurmalısınız. Su geçirmez giysiler de faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde dikkatli olmalısınız. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirin. Sıcaklıklar 14°C ile 23°C arasında değişecektir. Kat kat giyinmek vücut ısısını dengede tutmanıza yardımcı olur.