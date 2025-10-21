HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul 21 Ekim Salı Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 21 Ekim 2025 tarihinden itibaren hava durumu değişkenlik gösteriyor. Parçalı bulutlu olan ilk gün, sıcaklık 14°C ile 20°C arasında seyredecek. 22 Ekim Çarşamba günü hava bulutlu ve güneşli olacakken, 23 Ekim'de sağanak yağışlar bekleniyor. Hava koşullarının ani değişimi dikkate alındığında, kat kat giyinmek ve yanınızda şemsiye bulundurmak önem taşımaktadır. Rüzgarlı günlerde ise dikkatli olunması öneriliyor.

İstanbul 21 Ekim Salı Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

İstanbul'da 21 Ekim 2025 Salı günü hava koşulları parçalı bulutlu. Sıcaklık 14°C ile 20°C arasında değişecek. Nem oranı %68 ile %82 arasında olacak. Rüzgar hızı 4.1 km/s ile 20.8 km/s arasında ölçülecek. Gün doğumu saati 07:21'dir. Gün batımı saati 18:14 olarak bekleniyor.

22 Ekim Çarşamba günü hava bulutlu ve güneşli. Sıcaklıklar 16°C ile 20°C arasında olacak. 23 Ekim Perşembe günü geç saatlerde sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 17°C ile 20°C arasında değişecek. 24 Ekim Cuma günü ise hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 16°C ile 23°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da gerekli. Özellikle 23 Ekim'deki sağanak yağışlar için yanınızda şemsiye bulundurmalısınız. Su geçirmez giysiler de faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde dikkatli olmalısınız. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirin. Sıcaklıklar 14°C ile 23°C arasında değişecektir. Kat kat giyinmek vücut ısısını dengede tutmanıza yardımcı olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uyuşturucu ve silah bulunduran 7 şüpheli jandarma tarafından yakalandıUyuşturucu ve silah bulunduran 7 şüpheli jandarma tarafından yakalandı
Uzman isim "400 senedir deprem olmadı" diyerek orayı işaret ettiUzman isim "400 senedir deprem olmadı" diyerek orayı işaret etti

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aile faciası! Oğlunu katletti, eşi hayatta kalma savaşı veriyor

Aile faciası! Oğlunu katletti, eşi hayatta kalma savaşı veriyor

İsmail Saymaz duyurdu! Ümit Dikbayır CHP'ye katılıyor

İsmail Saymaz duyurdu! Ümit Dikbayır CHP'ye katılıyor

Balıkçı Köyünden Şampiyonlar Ligi'ne! İsveç Ligi'nde şampiyon oldu

Balıkçı Köyünden Şampiyonlar Ligi'ne! İsveç Ligi'nde şampiyon oldu

56 yaşında! Derin dekolteli mayosuyla yıllara meydan okudu

56 yaşında! Derin dekolteli mayosuyla yıllara meydan okudu

300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi!

300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi!

'Altından kar elde eden oraya yöneldi! Çok ilgi var' Ev almak isteyenler dikkat 'Bu fiyatların çok üzerinde olacak'

'Altından kar elde eden oraya yöneldi! Çok ilgi var' Ev almak isteyenler dikkat 'Bu fiyatların çok üzerinde olacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.