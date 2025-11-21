HABER

İstanbul 21 Kasım Cuma Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

21 Kasım 2025 Cuma günü İstanbul'da hava durumu artan bulutlarla birlikte serin bir şekilde geçecek. Sıcaklık sabah saatlerinde 14°C, öğle saatlerinde ise 22°C’ye kadar çıkacak. Nem oranı %60 seviyesinde olacakken, rüzgar hızı 5 km/saat olarak ölçülüyor. 22 ve 23 Kasım günlerinde benzer hava koşulları devam edecek. Ayrıca, astım ve alerji hastalarının dikkatli olması, koruyucu önlemler alması öneriliyor.

Cansu Akalp

İstanbul'da 21 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu, artan bulutlarla birlikte serin geçecektir. Sıcaklık 22°C’ye kadar yükselebilir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar 14°C civarına düşebilir. Nem oranı %60 seviyesinde olacak. Rüzgar hızı ise 5 km/saat olarak ölçülüyor.

Haftanın ilerleyen günlerinde, 22 Kasım Cumartesi günü yüksek bulutlar arasında güneş arada bir görünecek. Sıcaklık 15°C ile 22°C arasında değişecek. 23 Kasım Pazar günü benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Sıcaklık 11°C ile 21°C arasında seyredecek.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceği dikkate alınmalıdır. Kat kat giyinmek faydalıdır. Rüzgâra karşı koruyucu giysiler tercih edilmelidir. Nem oranı yüksek olduğu için, astım veya alerji gibi rahatsızlığı olanların dikkatli olması gerekir. Dışarıda geçirilen süreyi sınırlamak önerilir. Gerekirse koruyucu maskeler kullanılmalıdır. Rüzgâr hafif olmasına rağmen, açık alanlarda uzun süre kalacaklar için koruyucu önlemler almak önemlidir.

Hava koşullarının değişken olabileceğini akılda tutmak gerekir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planlarınızı yaparken size yardımcı olacaktır.

