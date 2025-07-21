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İstanbul 21 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 21 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

İstanbul 21 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

İstanbul'da 21 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıkların devam etmesi öngörülüyor.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Sıcaklıkların yüksek olduğu saatlerde açık hava etkinliklerini sınırlamak veya gölgelik alanlarda vakit geçirmek daha sağlıklı olacaktır. Bol su tüketimi de faydalıdır. Hafif, açık renkli giysiler tercih etmek, vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur.

Sıcak hava dalgası sırasında yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler daha hassas olabilir. Bu nedenle, bu gruptaki kişilerin serin ve gölgelik alanlarda kalmaları önemlidir. Aşırı sıcaklardan korunmak gerekir.

Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği öğle saatlerinde doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınmak da faydalıdır. Dışarı çıkarken şapka, güneş gözlüğü ve yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanmak cilt sağlığını korur.

Sıcak hava koşullarının trafik ve ulaşım üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini unutmamak gerekir. Sürücüler, araçlarının klimalarının düzgün çalıştığından emin olmalıdır. Uzun süreli park halindeyken araçlarını gölgelik alanlarda bırakmak, hem araçlarının hem de kendi sağlıklarının korunmasına katkı sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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