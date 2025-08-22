HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul 22 Ağustos Cuma Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 22 Ağustos 2025 Cuma günü hava genellikle açık ve güneşli olacak.

İstanbul 22 Ağustos Cuma Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

İstanbul'da 22 Ağustos 2025 Cuma günü hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 32°C civarına ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 24°C seviyelerinde seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 12 km hızla esecek. Nem oranı %77 civarında olacak.

Hafta sonu hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 23 Ağustos Cumartesi günü gündüz sıcaklıkları 29°C, gece sıcaklıkları ise 22°C civarında gerçekleşecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte 12 km hızla esecek. Nem oranının %78 civarında olması öngörülüyor. 24 Ağustos Pazar günü de hava açık ve güneşli kalacak. Gündüz sıcaklıkları 28°C, gece sıcaklıkları ise 22°C seviyelerinde seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 23 km hızla esecek. Nem oranı %71 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının sıcak ve güneşli kalması, açık hava etkinlikleri planlayanlar için uygun bir dönem sunuyor. Yüksek sıcaklıklar ve güneş ışınlarının yoğunluğu nedeniyle güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Gün ortasında, özellikle 11:00 ile 16:00 saatleri arasında dışarıda bulunmaktan kaçınmak, cilt sağlığı açısından faydalı olacaktır.

Sıcak havalarda vücut su kaybı artar. Bu nedenle yeterli miktarda su içmek, dehidrasyonu önlemek için önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Dışarıda geçirilen süre boyunca şapka veya güneş gözlüğü kullanmak, baş ve göz sağlığını korumaya destek olur.

Rüzgar kuzeydoğu yönünden eserken, deniz kenarında veya açık alanlarda hafif bir serinlik hissi yaratabilir. Denize girmeyi planlayanlar için su sıcaklığı 25°C civarında olacak. Bu durum rahatlatıcı bir deneyim sunabilir. Ancak, denize girerken dikkatli olmak ve yüzme kurallarına uymak güvenliği artırır.

İstanbul'da önümüzdeki günlerde hava koşulları açık ve güneşli olacak. Güneşten korunmak, yeterli su tüketmek ve uygun giysiler seçmek, sağlıklı ve keyifli bir hafta sonu geçirmenize katkı sağlar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Düğünde halay çekerken kalp krizi geçirdiDüğünde halay çekerken kalp krizi geçirdi
Kavak’ta tescilsiz araçlara geçit yokKavak’ta tescilsiz araçlara geçit yok

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Piyasalarda 'Jackson Hole' alarmı: Düşecek mi yükselecek mi?

Piyasalarda 'Jackson Hole' alarmı: Düşecek mi yükselecek mi?

Yeşilçam'ın en yakışıklı jönüydü! Şöhreti geride bırakıp sırra kadem bastı

Yeşilçam'ın en yakışıklı jönüydü! Şöhreti geride bırakıp sırra kadem bastı

10 ilden sadece birinde birinci parti değişti

10 ilden sadece birinde birinci parti değişti

Bir ili karıştıran olay! 2’si kardeş 3 kadın evlerinde ölü bulundu

Bir ili karıştıran olay! 2’si kardeş 3 kadın evlerinde ölü bulundu

Tarihin en ölümcül hastalığı geri döndü!

Tarihin en ölümcül hastalığı geri döndü!

Şırnak'ta ölümle biten tesadüf!

Şırnak'ta ölümle biten tesadüf!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.