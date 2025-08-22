İstanbul 22 Ağustos Cuma Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 22 Ağustos 2025 Cuma günü hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 32°C civarına ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 24°C seviyelerinde seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 12 km hızla esecek. Nem oranı %77 civarında olacak.

Hafta sonu hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 23 Ağustos Cumartesi günü gündüz sıcaklıkları 29°C, gece sıcaklıkları ise 22°C civarında gerçekleşecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte 12 km hızla esecek. Nem oranının %78 civarında olması öngörülüyor. 24 Ağustos Pazar günü de hava açık ve güneşli kalacak. Gündüz sıcaklıkları 28°C, gece sıcaklıkları ise 22°C seviyelerinde seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 23 km hızla esecek. Nem oranı %71 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının sıcak ve güneşli kalması, açık hava etkinlikleri planlayanlar için uygun bir dönem sunuyor. Yüksek sıcaklıklar ve güneş ışınlarının yoğunluğu nedeniyle güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Gün ortasında, özellikle 11:00 ile 16:00 saatleri arasında dışarıda bulunmaktan kaçınmak, cilt sağlığı açısından faydalı olacaktır.

Sıcak havalarda vücut su kaybı artar. Bu nedenle yeterli miktarda su içmek, dehidrasyonu önlemek için önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Dışarıda geçirilen süre boyunca şapka veya güneş gözlüğü kullanmak, baş ve göz sağlığını korumaya destek olur.

Rüzgar kuzeydoğu yönünden eserken, deniz kenarında veya açık alanlarda hafif bir serinlik hissi yaratabilir. Denize girmeyi planlayanlar için su sıcaklığı 25°C civarında olacak. Bu durum rahatlatıcı bir deneyim sunabilir. Ancak, denize girerken dikkatli olmak ve yüzme kurallarına uymak güvenliği artırır.

İstanbul'da önümüzdeki günlerde hava koşulları açık ve güneşli olacak. Güneşten korunmak, yeterli su tüketmek ve uygun giysiler seçmek, sağlıklı ve keyifli bir hafta sonu geçirmenize katkı sağlar.