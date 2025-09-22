İstanbul 22 Eylül Pazartesi hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 22 Eylül 2025 Pazartesi günü hava koşulları elverişli olacak. Gün boyunca bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 18°C ile 27°C arasında değişecek. Nem oranı %61 civarında olacak. Rüzgar hızı 25 km/saat kuzeydoğu yönünden esecek. Gün doğumu saati 06:51. Gün batımı ise 19:01 olarak tahmin ediliyor.

23 Eylül Salı günü benzer hava koşulları devam edecek. Yine bol güneş ışığı olacak. Sıcaklıklar 17°C ile 26°C arasında seyredecek. Nem oranı %67. Rüzgar hızı 16 km/saat kuzey yönünden esecek. Gün doğumu saati 06:52. Gün batımı 19:00 olarak tahmin ediliyor.

24 Eylül Çarşamba günü hava koşulları yine güneşli olacak. Sıcaklıklar 19°C ile 26°C arasında değişecek. Nem oranı %66. Rüzgar hızı 17 km/saat kuzey yönünden esecek. Gün doğumu saati 06:53. Gün batımı ise 18:59 olarak tahmin ediliyor.

25 Eylül Perşembe günü hava koşulları kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 17°C ile 24°C arasında olacak. Nem oranı %68. Rüzgar hızı 27 km/saat kuzeydoğu yönünden esecek. Gün doğumu saati 06:54. Gün batımı 18:58 olarak tahmin ediliyor.

26 Eylül Cuma günü hava koşulları rüzgarlı olacak. Sıcaklıklar 16°C ile 23°C arasında değişecek. Nem oranı %59. Rüzgar hızı 32 km/saat kuzeydoğu yönünden esecek. Gün doğumu saati 06:55. Gün batımı 18:57 olarak tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle güneşli ve ılıman olacak. Özellikle Perşembe ve Cuma günleri rüzgar hızının artması bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların rüzgarın etkisini göz önünde bulundurmaları faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabileceğinden, kat kat giyinmek iyi bir fikir olabilir. Yanınıza bir ceket almak da önemlidir. Güneş ışığından faydalanmak isteyenlerin güneş kremi kullanmaları gerekmektedir. Bol su içmek de oldukça önemlidir.