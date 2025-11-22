HABER

İstanbul 22 Kasım Cumartesi Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 22 Kasım 2025 Cumartesi günü hava koşulları bulutlu ve serin geçecek. Gündüz sıcaklık 22°C iken, gece 15°C seviyelerine düşecek. Pazar günü sıcaklık 21°C'ye gerileyecek ve hava daha da bulutlanacak. Salı günü aralıklı güneşli hava bekleniyor; sıcaklık 16°C olacak. Nem oranının yüksekliği solunum yolu rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturabilir. Dışarıda maske kullanmak ve uygun kıyafetler giymek önem taşıyor.

Doğukan Akbayır

İstanbul'da 22 Kasım 2025 Cumartesi günü, yüksek bulutlar arasından ara sıra güneş ışıkları bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 22°C civarında olması, gece ise 15°C seviyelerine düşmesi tahmin ediliyor. Nem oranı %60 civarında olacak. Rüzgarın hızı, saatte 1 km'nin altında kalacak.

Pazar günü hava daha da bulutlanacak. Sıcaklıklar hafifçe düşerek 21°C'ye gerileyecek. Pazartesi günü hava puslu olacak. Sıcaklıklar 16°C seviyelerinde seyredecek. Salı günü bulutlu ve güneşli aralıklı hava bekleniyor. Sıcaklıklar 16°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları, sabah ve akşam saatlerinde serinlik yaratabilir. Günün erken ve geç saatlerinde kat kat giyinmek, vücut ısısını korumanıza yardımcı olacaktır. Nem oranının yüksek olması, astım veya alerji gibi rahatsızlıkları olanlar için rahatsızlık verebilir. Dışarı çıkarken maske takmayı veya uygun ilaçları yanınıza almayı düşünebilirsiniz.

Rüzgarın düşük hızda olması, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Ancak bulutlu hava nedeniyle güneş ışığından yeterince faydalanamayabilirsiniz. D vitamini alımını desteklemek için beslenmenize dikkat etmeniz faydalı olacaktır. Güneş ışığından faydalanabileceğiniz zamanları planlayabilirsiniz.

İstanbul'da önümüzdeki günlerde hava koşulları serin ve bulutlu olacak. Kat kat giyinmek, solunum yolu rahatsızlıkları olanların önlemler alması önemlidir. Açık hava etkinliklerini planlarken güneş ışığından faydalanabileceğiniz saatleri tercih etmelisiniz. Sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

