Öğrencilerini evine temizlik yapmaya götüren öğretmene soruşturma: Gözaltına alındı

İzmir’de bir öğretmenin kız öğrencileri evine götürüp temizlik yaptırdığı iddiaları üzerine konuyla ilgili İzmir Valiliğinden açıklama yapıldı.

ÖĞRENCİLERİNİ EVİNE TEMİZLİK YAPMAYA GÖTÜRMÜŞTÜ

Başlatılan soruşturma kapsamında öğretmen D.T.’nin görevden uzaklaştırıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“İlimiz Bornova İlçesi Mesleki Eğitim Merkezi’nde görev yapan bir öğretmenin, ‘Kız öğrencileri ders saatlerinde okuldan çıkararak kendi evinde çalıştırdığı’ yönünde 08 Ocak 2026 tarihinde (bugün), basında ve sosyal medya mecralarında yer alan iddialar üzerine Valiliğimizce idari soruşturma başlatılmıştır.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: O ÖĞRETMEN GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni D.T. görevden uzaklaştırılmış, ilgili hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Söz konusu şahıs gözaltına alınmış olup, adli ve idari süreç titizlikle sürdürülmektedir.”Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır