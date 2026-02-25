Powerbank gibi telefon! HONOR Magic8 Pro incelemesi: 7100 mAh batarya ve 200 MP kamera

Günümüzde akıllı telefon satın almak isteyen bir kişinin karşısına bir sürü seçenek çıkıyor. Ekranı büyük mü olsun küçük mü? Bataryası büyük mü olsun yoksa ideal değerler yeterli mi? Kamerası kaç tane olsun, bir adet, iki adet ya da çok adet?... Ancak günümüzde akıllı telefon satın almak isteyenlerin tüm bu sorulardan önce cevap vermesi gereken çok daha temel bir soru var: iOS mu olsun yoksa Android mi?

Eğer cevap 'Android' ise yine tercih edilebilecek bir sürü seçenek var. Bu seçeneklerden biri ise HONOR'un Türkiye'de de satışa sunduğu HONOR Magic8 Pro isimli amiral gemisi akıllı telefonu. Peki bu akıllı telefon neler sunuyor? Tüm detaylarıyla HONOR Magic8 Pro'yu yakından inceliyoruz.

BÖLÜM 1: TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Bir amiral gemisi akıllı telefon olarak konumlandırılan 5G destekli HONOR Magic8 Pro, 6,71 inç boyutunda FHD+ 1256 x 2808 OLED bir ekrana sahip. Bu ekran, HONOR Nano Kristal Kalkan adında özel bir cam ile korunuyor. IP68, IP69 ve IP69K sertifikalarıyla suya ve toza karşı dayanıklılık da sunan HONOR Magic8 Pro'nun kalbinde ise 8 çekirdekli Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci yer alıyor. Bu işlemciye 12GB RAM ve 512GB depolama eşlik ederken, tüm bu teknik yapı MagicOS 10 (Android 16 tabanlı) ile destekleniyor.

HONOR, HONOR Magic8 Pro'nun AnTuTu performans testinde 3.919.972 puan elde ettiğini açıklamıştı. AnTuTu sonuçlarına göre HONOR Magic8 Pro; işlemci testinde 1.178.601, grafik testinde 1.426.733, bellek testinde 508.921 ve kullanıcı deneyimi testinde 805.717 puan elde etti.

BÖLÜM 2: KAMERA PERFORMANSI

HONOR Magic8 Pro'nun öne çıkan yanlarından biri de kamera kurulumu. Telefonun arka kısmında 3'lü bir kamera kurulumu görüyoruz. Bu kameralar 200MP Ultra Gece Telefoto Kamera (f/2.6, 1/1.4', 3.7X optik zoom, OIS) + 50MP Ultra Gece Ana Kamera (f/1.6, 1/1.3', OIS, 4'ü 1 arada 2,4 μm büyük piksel çıkışı) + 50MP Ultra Geniş Açılı Kamera (f/2.0, 122° geniş açı, 2,5 cm HD Makro Fotoğrafçılık) şeklinde sıralanıyor. Ayrıca arkada tek bir LED Flaş yer alıyor. Bu kamera kurulumuyla birlikte 4K 120fps (3840×2160) video kaydını destekleyen telefon, 3.7x Optik Zoom, 100x Dijital Zoom gibi odak modlarına da sahip. Telefon kamera stabilizasyonunu ise EIS + OIS ile yapıyor.

Ön tarafta ise 50MP Ön Kamera (f/2.0 açıklık) + 3D Derinlik Kamerası bulunuyor. Bu kurulum da 4K (3840×2160) video kaydını destekliyor.

HONOR Magic8 Pro'nun DXOMARK testlerinde ise 164 genel kamera puanı elde ettiğini görüyoruz. Ayrıca cihaz 170 fotoğraf ve 154 video alt skorlarına da sahip.

BÖLÜM 3: ŞARJ VE BATARYA PERFORMANSI

HONOR Magic8 Pro'nun öne çıkan diğer bir yanı da bataryası. Telefon 7100 mAh kapasiteli bir bataryaya ev sahipliği yapıyor. Bu batarya da tıpkı daha önce incelemesini yayınladığımız Oppo Find X9 Pro gibi silikon karbon teknolojisine sahip. Son zamanlarda adını çok duyduğumuz bu teknoloji, bildiğiniz üzere telefonlarda daha yüksek kapasiteli ancak daha ince bataryaların kullanılmasına imkan veriyor.

Magic8 Pro'nun şarj performansıyla ilgili olarak ise aktarılması gereken bazı bilgiler var. Bunlardan biri telefonun kablolu şarj olarak 100W HONOR SüperŞarj'ı destekliyor olması. Bu noktada Magic8 Pro'nun kablosuz şarj olarak da 80W Kablosuz HONOR Süperşarj'ı desteklediğini belirtelim.

BÖLÜM 4: HONOR MAGIC8 PRO'NUN TÜM TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Boyut ve Ağırlık

Yükseklik: 161,15 mm

Genişlik: 75,0 mm

Derinlik: 8.32 mm

Ağırlık: Yaklaşık ağırlık 219 g (batarya dahil)

Ekran

Boyut: 6,71 inç

Çözünürlük: FHD+ 1256 x 2808

Renk: 1,07 milyar renk

Tip: OLED

Parlaklık: HDR Üst Parlaklık 6000 nit, Küresel Üst Parlaklık 1800 nit

Ekran Camı Materyali: HONOR Nano Kristal Kalkan

İşlemci

CPU Modeli: Snapdragon®️ 8 Elite Gen 5 Mobil Platform

CPU Tipi: Sekiz Çekirdekli

CPU Baskın Frekansı: 2×Ana 4,6 GHz + 6×Performans 3,62 GHz

GPU: Adreno™840

Sistem

İşletim sistemi: MagicOS 10 (Android 16 tabanlı)

Hafıza: 12GB+512GB

Arka kamera

Arka kamera: 200MP Ultra Gece Telefoto Kamera (f/2.6, 1/1.4', 3.7X optik zoom, OIS) + 50MP Ultra Gece Ana Kamera (f/1.6, 1/1.3', OIS, 4'ü 1 arada 2,4 μm büyük piksel çıkışı) + 50MP Ultra Geniş Açılı Kamera (f/2.0, 122° geniş açı, 2,5 cm HD Makro Fotoğrafçılık)

Video çekimi: 4K 120fps (3840×2160) video kaydını destekler

Odak modu: 3.7x Optik Zoom, 100x Dijital Zoom

Görüntü çözünürlüğü: 16320 x 12288 piksel

Video çözünürlüğü: 3840 × 2160 piksel

Arka LED Flaş: Arka tek LED Flaş

Yakalama Modu: AI Destekli Portre, Sahne Modu, HD Süper Seri Çekim, Akıllı Odak, Çoklu Video, AI Fotoğraf, Yüksek Çözünürlük, Hızlandırılmış Çekim, Süper Geniş Açı, Gece Çekimi, Süper Makro, Portre Modu, Profesyonel Fotoğraf Modu, Yavaş-Çekim, Panorama, Filtre, Filigran, Gülümseme Yakalama, Video, Zamanlayıcı, Doküman Tarama, Işıkla Boyama, HDR, AI Süper Zoom, Magic Renkler, Sihirli Poz, AI Destekli Gece Çekimi

Stabilizasyon Modu: EIS+OIS

Ön Kamera

Ön kamera: 50MP Ön Kamera (f/2.0 açıklık) + 3D Derinlik Kamerası

Görüntü çözünürlüğü: 8192 x 6144 piksel

Video çözünürlüğü: 3840 × 2160 piksel

Video çekimi: 4K (3840×2160) video kaydını destekler

Yakalama Modu: Portre, Filtre, Gülümseme Yakalama, Ayna Yansıtması, Zamanlama, Hareket Kontrol, Filigran, Gece Çekimi

Yüz tanıma: 3D Yüz Tanımlama desteği

Batarya

Kapasite: 7100 mAh (tipik değer), 6920 mAh (nominal değer)

Tip: Lityum polimer batarya (HONOR Yeni Nesil Silikon-karbon batarya)

Kablolu Şarj: 100W HONOR SüperŞarj (Telefon 20V/5A'ya kadar SüperŞarjı destekler; 11V/6A, 10V/4A, 10V/2.25A ve 10V/2A ile uyumludur.)

Kablosuz şarj: 80W Kablosuz HONOR Süperşarj

Su ve Toza Dayanıklılık: IP68, IP69 ve IP69K

Hücresel Ağ

Ağ Standardı: 5G NR, 4G LTE TDD/LTE FDD, 3G WCDMA, 2G GSM

SIM kart: SIM1+SIM2 / SIM1+eSIM / eSIM1+eSIM2

Bağlantı ve Konum

WLAN: WLAN Protokolleri: 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2x2 MIMO, WLAN Frekansı: 2.4GHz ve 5GHz and 6GHz, Wi-Fi Bağlantı Noktası ve Wi-Fi Direct desteği

Bluetooth: BT6.0, SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LC3, LHDC5.0

Konumlama: GPS(L1+L5) / AGPS / GLONASS / BeiDou(B1I+B1C+B2a+B2b) / Galileo(E1+E5a+E5b) / QZSS (L1 + L5), Hücresel Ağ Tabanlı Konum / Wi-Fi Tabanlı Konum

Diğerleri: Kızılötesi Uzaktan Kumanda, PC Veri Senkronizasyonu (Bilgisayarın HonorSuite yüklemesi gerekir), Görüntülü Arama (operatör ve üçüncü taraf yazılımı), OTG (ters güç beslemesi sırasında maksimum çıkış akımı 1A/5V)

USB: Type-C, USB 3.2 GEN1

Kulaklık Girişi: USB Type-C

Sensörler

Sensörler: Yerçekimi Sensörü, Kızılötesi Sensör, Parmakizi Sensörü, İvme Sensörü, Jiroskop, Pusula, Çevresel Işık Sensörü, Yakınlık Sensörü, NFC

Diğerleri

Video: 3gp/mp4

Ses: mp3/mp4/3gp/ogg/amr/aac/flac/wav

Ses efekti: HONOR Ses

Stereo: HONOR Çevresel Sub-woofer

Renkler: Gün Işığı Sarısı, Gökyüzü Mavisi, Siyah

Kaynaklar: (HONOR)