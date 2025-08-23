HABER

İstanbul 23 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak.

Gündüz saatlerinde sıcaklık 29°C civarında seyredecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 22°C'ye düşecek. Rüzgar, kuzey yönünden saatte 25 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı %43 ile %78 arasında değişecek.

24 Ağustos Pazar günü hava sıcaklığının 28°C civarında olması öngörülüyor. 25 Ağustos Pazartesi ve 26 Ağustos Salı günlerinde sıcaklık 28°C ile 29°C arasında değişecek. Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli kalacak.

Sıcak ve güneşli günlerde, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Ayrıca, bol su tüketimi ve hafif, terletmeyen kıyafetler tercih edilmesi vücut ısısının dengede tutulmasına katkı sağlar. Sıcak havalarda özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması sağlık açısından faydalı olacaktır.

