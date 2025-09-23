HABER

İstanbul 23 Eylül Salı hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 23 Eylül Salı hava durumu açık ve güneşli olacak. İşte detaylar...

İstanbul'da 23 Eylül 2025 Salı günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 17°C ile 26°C arasında değişecek. Nem oranı %85 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 6.6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:52. Gün batımı ise 18:59 olarak hesaplandı.

24 Eylül Çarşamba günü sıcaklıklar 18°C ile 26°C arasında olacak. Hava koşulları açık ve güneşli olarak bekleniyor. 25 Eylül Perşembe günü sıcaklık 19°C ile 26°C arasında değişecek. Hava, kısmen güneşli olacak. 26 Eylül Cuma günü sıcaklık 16°C ile 23°C arasında olacak. Rüzgarlı hava koşulları etkili olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve güneşli kalacak. Dışarıda vakit geçirenler için uygun bir ortam oluşacak. Fakat, Cuma günü rüzgarlı hava bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların rüzgarın etkisini göz önünde bulundurması faydalı olacaktır. Gün içinde sıcaklıklar 26°C'ye kadar çıkabilir. Güneşe maruz kalırken uygun koruyucu önlemler alınması önemlidir. Güneş kremi kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığını korumaya yardımcı olur.

Genel olarak, İstanbul'da hava koşulları dışarıda vakit geçirmek isteyenler için elverişli olacak. Rüzgarlı günlerde etkinlik planlayanlar hava koşullarını dikkate almalıdır. Güneşli günlerde de güneşten korunmaları önerilir.

