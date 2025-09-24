HABER

İstanbul 24 Eylül Çarşamba hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul 24 Eylül Çarşamba hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul 24 Eylül Çarşamba hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

İstanbul'da 24 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle güneşli olacak. Ilıman bir gün geçirmemiz bekleniyor. Hava sıcaklığı 25°C civarında seyredecek. Nem oranı %66 seviyesinde olacak. Rüzgar hızı ise 17 km/saat olarak tahmin ediliyor. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygundur. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için iyi bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler öngörülüyor. 25 Eylül Perşembe günü hava sıcaklığı 25°C civarında olacak. Nem oranı %68 olarak bekleniyor. Rüzgar hızı 27 km/saat seviyesine çıkacak. 26 Eylül Cuma günü hava sıcaklığı 23°C civarında hissedilecek. Nem oranı %59 olacak. Rüzgar hızının 32 km/saat olması tahmin ediliyor. 27 Eylül Cumartesi günü ise hava sıcaklığı 22°C civarında olacak. Nem oranı %56 seviyesinde öngörülüyor. Rüzgar hızı 29 km/saat olarak tahmin ediliyor. 28 Eylül Pazar günü hava sıcaklığı 23°C seviyesine yükselecek. Nem oranı %67 olacak. Rüzgar hızı 19 km/saat seviyesinde kalacak. 29 Eylül Pazartesi günü hava sıcaklığının 19°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı %70 seviyesine çıkacak. Rüzgar hızı 24 km/saat olacak. 30 Eylül Salı günü hava sıcaklığı 20°C civarında hissedilecek. Nem oranı %65 seviyesinde kalacak. Rüzgar hızı 22 km/saat olarak öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarının ılıman ve değişken olacağı görünmektedir. Rüzgar hızları arttığında dikkatli olmakta fayda vardır. Açık hava etkinlikleri planlarken bu durumu göz önünde bulundurmalıyız. Rüzgarlı günlerde daha sağlam kıyafetler tercih etmek önemlidir. Rüzgar, nem oranında değişikliklere neden olabilir. Nemli günlerde terlemeyi önleyici kıyafetler seçmekte fayda vardır. Bu, gün boyunca konforu artıracaktır.

Sonbahar mevsiminin başlangıcında. Hava koşullarının hızlı değişebileceğini göz önünde bulundurmak gerekir. Hava durumunu düzenli takip etmek önemlidir. Planlarınızı esnek tutmak olası sürprizler için hazırlıklı olmanıza yardımcı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı bir yağmurluk veya şemsiye yanınızda bulundurmanız faydalı olacaktır.

hava durumu İstanbul
