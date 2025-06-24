İstanbul 24 Haziran Salı Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 24 Haziran 2025 Salı günü hava durumu bekleniyor. Sıcaklıklar 20°C ile 27°C arasında değişecek. Hava koşulları açık ve güneşli olacak. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının ortalama değerlerine yakındır. Yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtmaktadır.

25 Haziran Çarşamba günü hava koşullarının açık ve güneşli olması bekleniyor. 26 Haziran Perşembe günü ise bölgesel düzensiz yağmur yağışları olacağı tahmin edilmektedir. Bu durum, İstanbul'un Haziran ayındaki hava değişkenliğini göstermektedir.

Açık hava etkinlikleri planlayanlar, güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmalıdır. Ani yağışlara karşı yanlarında şemsiye bulundurmaları faydalı olacaktır. Ayrıca, sıcak havalarda su tüketimini artırmak ve vücut dengesini korumak önemlidir.

İstanbul'un Haziran ayındaki hava durumu genellikle güneşli ve sıcaktır. Zaman zaman kısa süreli yağışlar görülebilir. Hava koşullarına uygun giyinmek ve hazırlıklı olmak, konforlu bir deneyim için önem taşımaktadır.