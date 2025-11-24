İstanbul 24 Kasım Pazartesi Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 24 Kasım 2025 Pazartesi günü, hava hafif çiseleyen yağmurlu ve aralıklı güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 17°C civarında seyredecek. Nem oranı %66 olarak ölçülecek. Rüzgar hızı ise 32.7 km/h olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:03, gün batımı saati 17:40'dır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 25 Kasım Salı günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 10.5°C ile 14.4°C arasında değişecek. 26 Kasım Çarşamba günü hafif çiseleyen yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 12.7°C ile 14.7°C arasında seyredecek. 27 Kasım Perşembe günü de hafif çiseleyen yağmur devam edecek. Sıcaklıklar 9.4°C ile 14°C arasında olacak.

28 Kasım Cuma günü kapalı ve bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 8.3°C ile 12.3°C arasında değişecek. 29 Kasım Cumartesi günü hava koşulları yine kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 11.2°C ile 17.3°C arasında seyretmesi bekleniyor. 30 Kasım Pazar günü hafif çiseleyen yağmur görülecek. Sıcaklıklar 9°C ile 16.1°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle kapalı ve yağmurlu olacak. Dışarıda vakit geçirecekler hazırlıklı olmalıdır. Yağmurlu günlerde su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Uygun ayakkabılar ile ıslanmaktan korunmak önemli olacaktır. Rüzgar zaman zaman kuvvetli esebilir. Açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisini azaltacak giysiler seçilmelidir. Sıcaklık mevsim normallerinin altında seyredecek. Vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Bu önlemler, olumsuz hava koşullarının etkilerini en aza indirebilir.