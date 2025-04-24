İstanbul 24 Nisan Perşembe Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

25 Nisan Cuma günü hava 18°C'ye yükselecek. Güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. 26 Nisan Cumartesi günü sıcaklık 20°C'ye ulaşacak. Bu günde de güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. 27 Nisan Pazar günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklıklar 16°C civarında olacak. 28 Nisan Pazartesi günü hava çoğunlukla güneşli kalacak. Sıcaklıklar 16°C civarında devam edecek. 29 Nisan Salı günü bulutlu ve güneşli bir hava olacak. Sıcaklıklar yine 16°C civarında olacak. 30 Nisan Çarşamba günü alçak bulutlar hakim olacak. Sıcaklıklar 16°C civarında kalacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman olacak. 27 Nisan Pazar günü yer yer sağanaklar beklendiğinden, dışarı çıkarken yanınızda bir şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır. Diğer günlerde hava genellikle güneşli ve ılıman olacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem olduğunu gösteriyor.

Nisan ayı boyunca İstanbul'da ortalama 50 mm yağış beklenmektedir. Bu yağışlar genellikle ayın başlarında daha yoğun olmaktadır. Ayın ilerleyen günlerinde yağış miktarının azalması ve hava koşullarının daha stabil hale gelmesi bekleniyor.

İstanbul'da 24 Nisan 2025 ve sonraki günlerde hava koşulları genellikle ılıman ve açık olacak. 27 Nisan Pazar günü için sağanak ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. Bu tarihte dışarı çıkarken hazırlıklı olmanız önerilir.