HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul 24 Nisan Perşembe Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 24 Nisan 2025 Perşembe günü hava durumu gündüz saatlerinde 17°C, gece saatlerinde ise 13°C civarında olacak. Hava açık olacak. Bu sıcaklıklar, Nisan ayının ortalama değerlerine yakındır. Genellikle sıcaklıklar 12°C ile 15°C arasında değişmektedir.

İstanbul 24 Nisan Perşembe Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

25 Nisan Cuma günü hava 18°C'ye yükselecek. Güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. 26 Nisan Cumartesi günü sıcaklık 20°C'ye ulaşacak. Bu günde de güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. 27 Nisan Pazar günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklıklar 16°C civarında olacak. 28 Nisan Pazartesi günü hava çoğunlukla güneşli kalacak. Sıcaklıklar 16°C civarında devam edecek. 29 Nisan Salı günü bulutlu ve güneşli bir hava olacak. Sıcaklıklar yine 16°C civarında olacak. 30 Nisan Çarşamba günü alçak bulutlar hakim olacak. Sıcaklıklar 16°C civarında kalacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman olacak. 27 Nisan Pazar günü yer yer sağanaklar beklendiğinden, dışarı çıkarken yanınızda bir şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır. Diğer günlerde hava genellikle güneşli ve ılıman olacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem olduğunu gösteriyor.

Nisan ayı boyunca İstanbul'da ortalama 50 mm yağış beklenmektedir. Bu yağışlar genellikle ayın başlarında daha yoğun olmaktadır. Ayın ilerleyen günlerinde yağış miktarının azalması ve hava koşullarının daha stabil hale gelmesi bekleniyor.

İstanbul'da 24 Nisan 2025 ve sonraki günlerde hava koşulları genellikle ılıman ve açık olacak. 27 Nisan Pazar günü için sağanak ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. Bu tarihte dışarı çıkarken hazırlıklı olmanız önerilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kontrol noktasından kaçmaya çalıştı! Alkollü sürücünün ehliyetine el konulduKontrol noktasından kaçmaya çalıştı! Alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu
Görür, en tehlikeli ilçe olarak orayı işaret etmiştiGörür, en tehlikeli ilçe olarak orayı işaret etmişti

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Okan Buruk güzel oyuncuyla yemekte! Aşk dedikodusu...

Okan Buruk güzel oyuncuyla yemekte! Aşk dedikodusu...

Celal Şengör’ün sözlerine çok kızdı! ‘Bu angut nasıl bir hoca’

Celal Şengör’ün sözlerine çok kızdı! ‘Bu angut nasıl bir hoca’

İstanbul'da bir deprem daha! Dünden beri artçılar durmuyor

İstanbul'da bir deprem daha! Dünden beri artçılar durmuyor

Uzmanlar ikiye bölündü: Marmara'da deprem bitti mi yoksa an meselesi mi?

Uzmanlar ikiye bölündü: Marmara'da deprem bitti mi yoksa an meselesi mi?

Depremden korkup dışarıda bekleyen çocuğa kurşun isabet etti!

Depremden korkup dışarıda bekleyen çocuğa kurşun isabet etti!

İstanbul depremi sonrası geceyi böyle geçirdiler

İstanbul depremi sonrası geceyi böyle geçirdiler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.