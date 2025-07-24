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İstanbul 24 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul 24 Temmuz 2025 Perşembe günü, en yüksek sıcaklığın 35°C olacağı güneşli bir hava durumu olacak. İşte detaylar...

İstanbul 24 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

İstanbul'da 24 Temmuz 2025 Perşembe günü hava sıcaklıkları 25°C ile 35°C arasında değişecek. Rüzgarlı koşullar bekleniyor. Cuma günü de benzer sıcaklıklar ve rüzgarlı hava devam edecek. Hafta sonu, Cumartesi ve Pazar günleri sıcaklıklar 24°C ile 35°C arasında olacak. Hava güneşli kalacak.

Bu sıcak ve rüzgarlı hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için önem taşıyor. Yüksek sıcaklıklar, güneşe maruz kalma süresini sınırlamayı gerektiriyor. Bol su içmek de hayati öneme sahip. Rüzgarlı hava, açık alanlarda güvenliği etkileyebilir. Bu nedenle, rüzgarın etkisini azaltacak önlemler almak önemlidir. Açık alanlarda dikkatli olunmalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almanız faydalı olacaktır. Gerekli önlemleri almayı unutmayın.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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