İstanbul 25 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak.

Çiğdem Sevinç

İstanbul'da 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Yazın son günlerine yaklaşıldığı hissedilecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 28°C civarında. Gece ise 21°C civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar doğu yönünden saatte 22 kilometre hızla esecek. Nem oranı %70 civarında olacak.

Haftanın ilerleyen günlerinde benzer hava koşullarının devam etmesi tahmin ediliyor. 26 Ağustos Salı günü gündüz sıcaklığının 28°C, gece sıcaklığının ise 21°C olması bekleniyor. Rüzgar doğu yönünden saatte 23 kilometre hızla esecek. 27 Ağustos Çarşamba günü de benzer sıcaklık ve rüzgar koşullarının sürmesi öngörülüyor.

Bu sıcak ve güneşli hava, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Yüksek sıcaklıkların sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan kişiler aşırı sıcaklardan korunmalıdır. Dışarı çıkarken hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bol su tüketilmeli ve güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde (10:00-16:00) gölgede kalınmalıdır. Ayrıca, güneş koruyucu ürünlerin kullanılması ve şapka takılması önerilir.

Rüzgarın doğu yönünden esmesi deniz kenarlarında hafif bir serinlik yaratabilir. Bu durum, sahil bölgelerinde vakit geçirmek isteyenler için avantajlı olabilir. Ancak, rüzgarın hızının artabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Deniz aktivitelerinde dikkatli olunmalı ve güvenlik önlemleri alınmalıdır.

İstanbul'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygun olsa da, sağlık ve güvenlik önlemlerine dikkat edilmesi önemlidir.

