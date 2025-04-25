İstanbul 25 Nisan Cuma Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

Hafta sonu, 26 Nisan Cumartesi günü zaman zaman bulutlu ve zaman zaman güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 19°C ile 12°C arasında değişecek. Pazar günü, 27 Nisan, daha serin bir hava hakim olacak. En yüksek sıcaklık 15°C, en düşük sıcaklık 10°C olacak. Pazartesi günü, 28 Nisan, güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 16°C ile 9°C arasında olacak. Salı günü, 29 Nisan, alçak bulutların etkisiyle hava hafifçe kapalı olacak. Sıcaklıklar 15°C ile 10°C arasında değişecek.

Nisan ayı, İstanbul'da ortalama 12°C sıcaklıkla, 8.5°C ile 15.4°C arasında değişen sıcaklıklarla ve 50 mm yağışla geçer. Bu dönemde, hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da gereklidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Kat kat giyinmek ve yanınıza bir şemsiye almak faydalı olacaktır.

İstanbul'da Nisan ayında ortalama 6 yağmurlu gün ve 9 güneşli saat bulunur. Açık hava etkinlikleri planlarken hava durumunu kontrol etmek akıllıca olur. Gerektiğinde planlarınızı esnek tutmak da önemli. Ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak, sağlığınızı korumak açısından önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek de faydalıdır.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır