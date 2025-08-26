İstanbul 26 Ağustos Salı Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 26 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Yazın son günleri hissedilecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 28°C civarında seyredecek. Gece sıcaklığı ise 21°C olacak. Rüzgar doğu yönünden saatte 23 kilometre hızla esecek.

Haftanın ilerleyen günlerinde benzer hava koşulları devam edecek. 27 Ağustos Çarşamba günü gündüz sıcaklığı 28°C, gece sıcaklığı 21°C olması bekleniyor. 28 Ağustos Perşembe günü gündüz sıcaklığı 29°C, gece sıcaklığı ise 22°C tahmin ediliyor.

Bu sıcak ve güneşli hava, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Yüksek sıcaklıklar sağlık üzerinde olumsuz etkiler yapabilir. Özellikle güneşin yoğun olduğu saatlerde aşırı sıcaklardan korunmak önemlidir. Gölge alanlarda vakit geçirmek, bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek gerekmektedir. Ayrıca, rüzgarın doğu yönünden esmesi nedeniyle deniz kenarlarında dikkatli olunmalıdır. Dalgalara karşı önlem almak önem taşır. Sahilde vakit geçireceklerin, denize girmeden önce hava koşullarını kontrol etmeleri önerilir. Güvenli bölgelerde yüzmek de dikkate alınmalıdır.

26 Ağustos 2025 Salı günü ve takip eden günlerde İstanbul'da sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Güneşin yoğun olduğu saatlerde gerekli önlemleri almak faydalı olacaktır. Hava koşullarını yakından takip etmek de önemlidir.