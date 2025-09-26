İstanbul 26 Eylül Cuma hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 26 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu rüzgarlı ve parçalı az bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 23°C, gece ise 17°C civarında seyredecek. Rüzgar, doğu-kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 4.63 km hızla esecek. Nem oranı %68 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 27 Eylül Cumartesi günü hava, bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 22°C, gece ise 16°C civarında olacak. 28 Eylül Pazar günü, bulutların arasından ara ara güneşin görünmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 21°C, gece ise 16°C olacak. 29 Eylül Pazartesi günü hava, bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 20°C, gece ise 15°C civarında olacak. 30 Eylül Salı günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 20°C, gece ise 14°C olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları 20-23°C arasında değişecek. Yağış beklenmiyor. Rüzgar hızları saatte 4-5 km civarında olacak.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir ceket ya da hırka almanız faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde hafif ve rahat kıyafetler tercih edilebilir. Rüzgarın etkisiyle, açık alanlarda bulunanlar için rüzgar koruyucu giysiler kullanmak iyi bir fikir olabilir. Nem oranının %68 civarında olması nedeniyle cildinizin kurumasını önlemek için nemlendirici kullanmanız önerilir.

Hava koşullarını düzenli olarak takip etmek önemlidir. Ani değişimlere karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olur. Açık hava etkinlikleri planlıyorsanız, hava durumunu kontrol ederek uygun önlemleri almanız gerekiyor.