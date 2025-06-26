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İstanbul 26 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul 26 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak.

İstanbul 26 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

İstanbul'da 26 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 28°C civarında, gece ise 21°C civarında seyredecek. Rüzgar doğu yönünden saatte 21 kilometre hızla esecek. Nem oranı gün boyunca %70 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler öngörülüyor. 27 Haziran Cuma günü hava kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 27°C, gece 21°C civarında seyredecek. 28 Haziran Cumartesi günü bol güneş ışığı bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 26°C, gece ise 20°C olacak. 29 Haziran Pazar günü yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Gündüz sıcaklık 26°C, gece 21°C civarında olacak. 30 Haziran Pazartesi günü yağmur ve çisenti bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 26°C, gece ise 19°C olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının artması ve nem oranının yüksek olması önem taşıyor. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan bireylerin dikkatli olması gerekiyor. Sıcak havalarda bol su tüketmek faydalıdır. Ayrıca, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek önemlidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda olmaktan kaçınmak gerekir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak da faydalıdır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olası sağlık sorunlarının önüne geçilmesine yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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