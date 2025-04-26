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İstanbul 26 Nisan Cumartesi Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 26 Nisan 2025 Cumartesi günü, hava durumu puslu ve güneşli bir gün olarak bekleniyor.

İstanbul 26 Nisan Cumartesi Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

İstanbul'da 26 Nisan 2025 Cumartesi günü, hava durumu puslu ve güneşli bir gün olarak bekleniyor. Sıcaklık 19°C'ye kadar yükselecek. Gündüz sıcaklıkları 16°C ile 19°C arasında, gece sıcaklıkları ise 10°C ile 12°C arasında olacak. Nisan ayının sonlarına yaklaşırken, İstanbul'da hava genellikle ılıman ve hafif rüzgarlı olur.

27 Nisan Pazar günü daha serin bir hava yaşanacak. Gündüz sıcaklıkları 16°C, gece sıcaklıkları ise 10°C civarında olacak. 28 Nisan Pazartesi günü, parlak güneş ışıklarıyla birlikte gündüz sıcaklıkları 16°C, gece sıcaklıkları ise 9°C olarak tahmin ediliyor. 29 Nisan Salı günü alçak bulutlar etkili olacak. Bu günde gündüz sıcaklıkları 15°C, gece sıcaklıkları ise 9°C olacak. 30 Nisan Çarşamba günü çok bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 16°C, gece sıcaklıkları ise 10°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları değişken olabilir. Planlarınızı yaparken esnek olmak faydalıdır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava serin olacağından kat kat giyinmek ve bir ceket bulundurmak iyi bir fikir olabilir. Alçak bulutlu ve çok bulutlu günlerde hava neminin artabileceğini unutmamak gerekir. Bu nedenle, nemden korunmak için uygun kıyafetler seçilmeli ve gerektiğinde şemsiye veya yağmurluk gibi eşyalar hazırlamalısınız.

Hava koşullarının zaman zaman değişebileceğini ve tahminlerin kesin olmadığını unutmamak önemlidir. Güncel hava durumu raporlarını takip ederek planlarınızı güncellemek ve gerektiğinde önlemler almak en doğru yaklaşım olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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