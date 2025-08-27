İstanbul 27 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 28°C, gece ise 21°C civarında bekleniyor. Hissedilen sıcaklık 24°C civarında olacak. Nem oranı %68 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar, doğu yönünden saatte 23 kilometre hızla esecek. Gün içinde deniz suyu sıcaklığının 25°C civarında olması öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 28 Ağustos Perşembe günü sabah 27°C, gece 21°C sıcaklıkları öngörülüyor. 29 Ağustos Cuma günü sabah 28°C, gece 21°C bekleniyor. 30 Ağustos Cumartesi günü sabah 27°C, gece 20°C sıcaklıklar hakim olacak. Bu günlerde de hava açık ve güneşli olacak.

Bu dönemde hava genellikle sıcak ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunmak için önlem alması önemlidir. Gün ortasında, 10:00 ile 16:00 saatleri arasında dışarıda bulunmaktan kaçınılması önerilir. Koruyucu giysiler ve güneş koruyucu ürünler kullanılması faydalı olacaktır. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme artabilir. Bu yüzden bol su tüketimi ve hafif, nefes alabilir kıyafetler tercih edilmelidir.

Rüzgarın doğu yönünden esmesi, deniz kenarlarında hafif bir esinti sağlayabilir. Ancak bu durum yanıltıcı olabilir. Deniz kenarına gideceklerin su sıcaklığını ve deniz koşullarını kontrol etmeleri faydalı olacaktır.