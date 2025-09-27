HABER

İstanbul 27 Eylül Cumartesi hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 27 Eylül Cumartesi hava durumu gündüz sıcaklığı 22°C olacak. İşte detaylar...

İstanbul'da 27 Eylül 2025 Cumartesi günü rüzgarlı bir hava bekleniyor. Gün boyunca sıcaklıklar 22°C ile 16°C arasında olacak. Pazar günü hava bulutlu. Sıcaklıklar 21°C ile 16°C arasında değişecek. Pazartesi günü de hava bulutlu kalacak. Sıcaklıklar 20°C ile 15°C arasında seyredecek. Salı günü kısmen güneşli bir hava öngörülüyor. Bu gün sıcaklıklar 21°C ile 14°C arasında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Plan yaparken hava durumunu kontrol etmek faydalıdır. Rüzgarlı günlerde dikkatli olmak önemlidir. Açık alanlarda vakit geçirmek tehlikeli olabilir. Uçabilecek nesnelerden uzak durmalısınız. Güvenli bir şekilde hareket etmek gereklidir. Bulutlu ve kısmen güneşli günlerde hazırlıklı olmalısınız. Ani hava değişimlerine karşı uygun kıyafetleri yanınıza almanız önemlidir. Bu önlemler, olası rahatsızlıkları önleyebilir.

