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İstanbul 27 Haziran Cuma Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 27 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak.

İstanbul 27 Haziran Cuma Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

İstanbul'da 27 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 28°C civarında, gece ise 23°C civarında seyredecek. Rüzgar doğu yönünden saatte 24,5 kilometre hızla esecek. Nem oranı %42 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler bekleniyor. 28 Haziran Cumartesi günü bol güneş ışığı olacak. Gündüz sıcaklığı 24,9°C, gece ise 22,1°C olacak. 29 Haziran Pazar günü daha serin bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklığı 24,2°C, gece ise 20,6°C olacak. 30 Haziran Pazartesi günü de güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 24,1°C, gece ise 20,9°C olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının artması, nem oranının yüksek olması özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan bireyler için dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Sıcak havalarda bol su tüketmek, vücudun su dengesini korumaya yardımcı olur. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek, güneş ışınlarının etkisini azaltır. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda olmaktan kaçınmak önemlidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak da gereklidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olası sağlık sorunlarının önüne geçilmesine yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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