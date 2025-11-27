İstanbul 27 Kasım Perşembe Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 27 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu, azalan bulutlarla 21°C'ye kadar yükseliyor. Bu, sonbaharın son günlerinde güzel bir gün olacak. İstanbul'un keyfini çıkarmak için fırsat sunuyor.

Cuma günü hava yer yer güneşli olacak. Ancak ardından bulutlanma bekleniyor. Sıcaklık 20°C civarında seyredecek. Cumartesi günü daha serin bir hava hâkim olacak. Sıcaklık 14°C'ye düşecek.

Pazar günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar yine 14°C civarında kalacak. Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir.

Özellikle hafta sonu için beklenen yağışlar var. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Serin havalarda vücut ısınızı korumak gerekir. Kat kat giyinmek, rüzgardan korunmak açısından önemlidir. Hava koşullarına göre planlarınızı yapmalısınız. İstanbul'un değişken havasından en iyi şekilde faydalanabilirsiniz.