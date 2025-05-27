İstanbul 27 Mayıs Salı hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 27 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 21°C, gece sıcaklıkları ise 16°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayının sonlarına doğru İstanbul için tipik değerlere işaret etmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman ve güneşli geçecektir. 28 Mayıs Çarşamba günü hava çoğunlukla güneşli olacak. O günde sıcaklıklar 23°C civarında kalacak. 29 Mayıs Perşembe günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Ancak sıcaklıklar yine 23°C civarında devam edecek. 30 Mayıs Cuma günü hava çoğunlukla güneşli olacak ve sıcaklıklar 23°C civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve keyifli olacaktır. 29 Mayıs Perşembe günü yer yer sağanak yağışlar beklendiğinden, dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Diğer günlerde güneşli havanın tadını çıkarabilir ve açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz.

Genel olarak, İstanbul'daki hava koşulları ılıman ve keyifli olacaktır. Dışarı çıkarken hava durumunu kontrol etmek, konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.