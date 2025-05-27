HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul 27 Mayıs Salı hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul 27 Mayıs Salı hava durumu kısmen güneşli olacak.

İstanbul 27 Mayıs Salı hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

İstanbul'da 27 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 21°C, gece sıcaklıkları ise 16°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayının sonlarına doğru İstanbul için tipik değerlere işaret etmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman ve güneşli geçecektir. 28 Mayıs Çarşamba günü hava çoğunlukla güneşli olacak. O günde sıcaklıklar 23°C civarında kalacak. 29 Mayıs Perşembe günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Ancak sıcaklıklar yine 23°C civarında devam edecek. 30 Mayıs Cuma günü hava çoğunlukla güneşli olacak ve sıcaklıklar 23°C civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve keyifli olacaktır. 29 Mayıs Perşembe günü yer yer sağanak yağışlar beklendiğinden, dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Diğer günlerde güneşli havanın tadını çıkarabilir ve açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz.

Genel olarak, İstanbul'daki hava koşulları ılıman ve keyifli olacaktır. Dışarı çıkarken hava durumunu kontrol etmek, konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rusya duyurdu: Ukrayna'ya ait 99 İHA'yı gece bölgelerimiz üzerinde vurdukRusya duyurdu: Ukrayna'ya ait 99 İHA'yı gece bölgelerimiz üzerinde vurduk
Köy fırını ile ardiyesi küle döndü! Kocaeli'de yangın: Ateş söndürülmemişKöy fırını ile ardiyesi küle döndü! Kocaeli'de yangın: Ateş söndürülmemiş

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
200 milyon TL'ye Boğaz'da yalı almıştı... Şimdi gözaltında!

200 milyon TL'ye Boğaz'da yalı almıştı... Şimdi gözaltında!

Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu! Tüm şirketlere ve mal varlıklarına el konuldu

Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu! Tüm şirketlere ve mal varlıklarına el konuldu

Nuri Aslan'ı çileden çıkaran olay! 'İstifa ederim, yakarım burayı'

Nuri Aslan'ı çileden çıkaran olay! 'İstifa ederim, yakarım burayı'

Güzel oyuncuya milli futbolcudan evlilik teklifi

Güzel oyuncuya milli futbolcudan evlilik teklifi

Ünlü doktorun diploması sahte çıktı! Tutuklandı

Ünlü doktorun diploması sahte çıktı! Tutuklandı

İstanbul'da gizli toplantı evleri! Öğrencileri böyle kandırıyorlarmış

İstanbul'da gizli toplantı evleri! Öğrencileri böyle kandırıyorlarmış

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.