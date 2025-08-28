İstanbul 28 Ağustos Perşembe hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 28 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu sabah saatlerinde 27°C, gece ise 21°C olarak bekleniyor. Gündüz hava sıcaklığı 29°C'ye yükselecek. Akşam saatlerinde ise 22°C'ye düşmesi öngörülüyor. Nem oranı %70 civarında olacak. Rüzgar hızı doğu yönünden saatte 23 kilometre tahmin ediliyor. Gün içinde deniz suyu sıcaklığının 25°C olması bekleniyor.

29 Ağustos Cuma günü sabah saatlerinde 28°C, gece ise 21°C sıcaklıklar öngörülüyor. Gündüz sıcaklık 30°C'ye ulaşacak. Akşam saatlerinde ise 21°C'ye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %70 civarında olacak. Rüzgar hızı doğu yönünden saatte 21 kilometre olarak tahmin ediliyor. Gün içinde deniz suyu sıcaklığının 24°C olması bekleniyor.

30 Ağustos Cumartesi günü sabah saatlerinde 27°C, gece ise 20°C sıcaklıklar öngörülüyor. Gündüz sıcaklık 29°C'ye yükselecek. Akşam saatlerinde 22°C'ye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %70 civarında olacak. Rüzgar hızı doğu yönünden saatte 22 kilometre tahmin ediliyor. Gün içinde deniz suyu sıcaklığının 25°C olması bekleniyor.

31 Ağustos Pazar günü sabah saatlerinde 27°C, gece ise 20°C sıcaklıklar öngörülüyor. Gündüz sıcaklık 31°C'ye ulaşacak. Akşam saatlerinde 22°C'ye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %67 civarında olacak. Rüzgar hızı doğu yönünden saatte 21 kilometre tahmin ediliyor. Gün içinde deniz suyu sıcaklığının 24°C olması bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerine yakın seyretmesi bekleniyor. Zaman zaman hafif serinleme ve nem artışı olabilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hafif yağışlar ve rüzgarın artması öngörülüyor.

Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu yakından takip etmeleri önemlidir. Gerekli kıyafet ve ekipmanları hazırlamaları tavsiye edilir. Deniz suyu sıcaklıkları 24-25°C civarında olacak. Denize girmeyi planlayanların su sıcaklığını göz önünde bulundurmaları ve güvenlik önlemlerini almaları önerilir.