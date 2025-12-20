HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Karşı şerdi geçerek takla atan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti

Denizli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil karşı şeride geçti. Hızla karşı şerit refüjlerini çarpan otomobil takla attı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Karşı şerdi geçerek takla atan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti

Kaza, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi Denizli-Acıpayam Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Acıpayam'dan Denizli istikametine gelen 20 AOE 408 plakalı otomobil sürücüsü Ramazan Çoban direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil hızla karşı şeride geçerek refüjlere çarptı. Refüje çarpan otomobil takla atarak ters kapandı. Takla aran otomobilde sürücü Ramazan Çoban sıkıştı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan Çoban'ı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücü Ramazan Çoban'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin kaza bölgesinde yaptığı incelemelerin ardından Ramazan Çoban'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kırşehir'de sahte altın oyununu kuyumcunun dikkati bozduKırşehir'de sahte altın oyununu kuyumcunun dikkati bozdu
Tokat’ta arkadaşını öldüren zanlı adliyeye sevk edildiTokat’ta arkadaşını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cem Küçük'ten çarpıcı iddia: “Sırada önemli ve büyük bir isim daha var...”

Cem Küçük'ten çarpıcı iddia: “Sırada önemli ve büyük bir isim daha var...”

ABD’den ‘Şahin Gözü’ operasyonu: "Savaş başlangıcı değil, intikam ilanı"

ABD’den ‘Şahin Gözü’ operasyonu: "Savaş başlangıcı değil, intikam ilanı"

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Gece saatlerinde İstanbul'a geldi

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Gece saatlerinde İstanbul'a geldi

Pedofili sapığın evinden iğrenç detaylar! Dosyadaki ünlülerin o fotoğrafları...

Pedofili sapığın evinden iğrenç detaylar! Dosyadaki ünlülerin o fotoğrafları...

'Açıkça' dedi 2026 asgari ücretini duyurdu!

'Açıkça' dedi 2026 asgari ücretini duyurdu!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.