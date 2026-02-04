Ateş hattında gerilim tavan yaptı! Uydu görüntüleri ortaya çıktı: 'ABD İran'a saldırmaya çok yakın'

Tahran-Washington hattı arasındaki gerilim oldukça yüksek. The Washington Post'ta yer alan habere göre ise savaş artık çok yakın. ABD ordusu İran'a yakın bölgelere yoğun şekilde askeri yığınak gerçekleştiriyor. Buna ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

"İNANDIRICI ASKERÎ TEHDİT" OLUŞTURMA AMACI

Sabah'ın Washington Post'tan çevirdiği habere göre, askeri yığınağın önümüzdeki haftalarda İran yönetimine yönelik olası ABD saldırıları için zemin hazırladığı değerlendirilirken, yetkililer bunun saldırıların kesin olduğu anlamına gelmediğini vurguladı.

The Washington Post'a konuşan mevcut ve eski ABD'li yetkililer, konuşlandırılan güçlerin geçen yıl İran'ın nükleer programına yönelik saldırılar öncesindeki seviyenin altında kaldığını ancak ABD Başkanı Donald Trump'a Tahran'la yürütülen müzakerelerde güçlü bir askerî baskı aracı sağladığını belirtti.

Washington Institute araştırma direktörü ve eski Pentagon yetkilisi Dana Stroul, "Yapılan şey, başkanın saldırı emri vermesi halinde daha geniş bir askerî seçenek seti oluşturmak için harekât sahasını hazırlamak" değerlendirmesinde bulundu.

DESTROYERLER VE EN AZ 8 SAVAŞ GEMİSİ BÖLGEDE

Habere göre, üç güdümlü füze destroyerinin eşlik ettiği USS Abraham Lincoln uçak gemisi 26 Ocak'ta ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sahasına girdi ve şu anda Kuzey Arap Denizi'nde görev yapıyor. Her biri Tomahawk füzeleri taşıyan destroyerler, haziranda İran'ın nükleer hedeflerine yönelik saldırılarda da kullanılan mühimmatlarla donatılmış durumda.

Uydu görüntüleri, Hürmüz Boğazı yakınlarında USS McFaul ve USS Mitscher dahil olmak üzere en az sekiz savaş gemisinin daha bölgede bulunduğunu gösteriyor.

ONLARCA HAVA ARACI SEVK EDİLDİ

Haberde yer alan verilere göre, savaş uçakları, insansız hava araçları, keşif, yakıt ikmal ve nakliye uçakları dahil olmak üzere üç düzineden fazla Amerikan hava aracı bölgedeki üslere konuşlandırıldı. Bu uçakların büyük bölümünün Katar'daki el-Udeyd Hava Üssü'ne indiği ifade edildi.

Ürdün'deki Muwaffaq Salti Hava Üssü'nde ise en az bir düzine F-15E savaş uçağı ile dokuz A-10C Thunderbolt II tespit edildi. Uzmanlar, bu filonun haziranda İsrail-İran arasında yaşanan çatışmalarda görev alan birliklerle aynı olduğunu belirtti.

'SALDIRI OLURSA İLK HEDEF İSRAİL'

İranlı üst düzey askeri yetkili, İslam Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) komutanlarından biri, dış basında yayımlanan söyleşide "ABD herhangi bir saldırı başlatırsa İran'ın ilk hedefinin İsrail olacağını" açıkladı. Bu sözler, Orta Doğu'daki gerilimin boyutunu yeniden uluslararası kamuoyunun odağına taşıdı.

"CEVABIMIZ SERT VE GENİŞ KAPSAMLI OLACAK"

Komutan Hossein Daghighi, Lübnan merkezli Al Mayadeen televizyonuna verdiği demecinde, İran'ın askeri duruşunun öncelikle caydırıcı ve savunmaya dönük olduğunu söylemesine rağmen, savaşın patlak vermesi halinde İran'ın vereceği yanıtın "hesaplanamaz derecede sert ve geniş kapsamlı" olacağını vurguladı. Daghighi, "İsrail, ABD'nin İran'a saldırması durumunda ilk hedefimiz olacak" ifadelerini kullandı.