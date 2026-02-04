HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi ile bir araya geldi, İran için 'diplomatik çözüm' çağrısı yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahire’de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ortak basın toplantısına katıldı. Bölgesel gelişmelere dair önemli mesajlar veren Erdoğan, "İran ile nükleer dosya dahil meselelerin diplomatik yollarla çözümü en isabetli yöntemdir" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi ile bir araya geldi, İran için 'diplomatik çözüm' çağrısı yaptı

Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı.

İRAN KONUSUNDA 'DİPLOMATİK ÇÖZÜM' ÇAĞRISI

İran'da olası müdahalenin tüm bölge için olumsuz sonuçları olacağına değinen Erdoğan, "İran ile nükleer dosya dahil meselelerin diplomatik yollarla çözümü en isabetli yöntemdir" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MISIR'DA

Türkiye ile Mısır arasındaki ikili ilişkilere değinen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

"Mısır, Türkiye'nin Afrika'daki en büyük ticaret ortağı. 3 yıldır 8-9 milyar dolar aralığındaki ticaret hacmimizi 15 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi ile bir araya geldi, İran için diplomatik çözüm çağrısı yaptı 1

(Türkiye-Mısır arasında) İkili deniz ticareti ve taşımacılığı, seyrüsefer serbestisi ve deniz güvenliği alanlarında işbirliğimizi artırmak arzusundayız.

Bu işbirliğini derinlemesine pekiştirmemiz lazım ki (bölgede) sürdürülebilir siyasi çözümlere bir an önce ulaşabilelim. Libya'da kalıcı istikrarın tesisi için ülkede birlik ve bütünlüğün korunması, Mısır'la ortak hedefimiz olmayı sürdüyor.

GAZZE MESELESİ: "DRAM HALEN DEVAM EDİYOR"

Şurası bir gerçek ki ateşkes tesis edilmiş olmakla birlikte Gazze'deki insani dram halen devam ediyor. Gazze'de barışı mümkün kılacak girişimlerde Mısır ile birlikte çalışıyoruz, inşallah bunu da devam ettireceğiz.

SURİYE İÇİN "TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ" VURGUSU

Toprak bütünlüğü korunmuş, siyasi birliği sağlanmış bir Suriye'nin en büyük kazananı bölgemiz olacakır. Suriye'deki büyük dönüşümün destekçisiyiz

İSRAİL'E SOMALİ MESAJI

Somali'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararını kabul etmiyoruz."

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
20 yıl önceki cinayet yeniden kan döktü20 yıl önceki cinayet yeniden kan döktü
MHP'li Feti Yıldız duyurdu: "Umut hakkı konusunda uzlaştık" MHP'li Feti Yıldız duyurdu: "Umut hakkı konusunda uzlaştık"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
suriye İran Recep Tayyip Erdoğan Mısır
En Çok Okunan Haberler
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı

Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı

Üzerine kayıtlı 3 araba çıktı, yeni açıklama yaptı

Üzerine kayıtlı 3 araba çıktı, yeni açıklama yaptı

N'Golo Kante resmen Fenerbahçe'de! Youssef En-Nesyri ile yollar ayrıldı

N'Golo Kante resmen Fenerbahçe'de! Youssef En-Nesyri ile yollar ayrıldı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 6 ismin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 6 ismin testi pozitif çıktı

Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım! Sivas ve Karaman'a kurulacak

Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım! Sivas ve Karaman'a kurulacak

Altın geri döndü: O seviye tekrar aşıldı! 2008'den bu yana ilk

Altın geri döndü: O seviye tekrar aşıldı! 2008'den bu yana ilk

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.