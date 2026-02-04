Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi ile bir araya geldi, İran için 'diplomatik çözüm' çağrısı yaptı

Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı.

İRAN KONUSUNDA 'DİPLOMATİK ÇÖZÜM' ÇAĞRISI

İran'da olası müdahalenin tüm bölge için olumsuz sonuçları olacağına değinen Erdoğan, "İran ile nükleer dosya dahil meselelerin diplomatik yollarla çözümü en isabetli yöntemdir" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MISIR'DA

Türkiye ile Mısır arasındaki ikili ilişkilere değinen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

"Mısır, Türkiye'nin Afrika'daki en büyük ticaret ortağı. 3 yıldır 8-9 milyar dolar aralığındaki ticaret hacmimizi 15 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyoruz.

(Türkiye-Mısır arasında) İkili deniz ticareti ve taşımacılığı, seyrüsefer serbestisi ve deniz güvenliği alanlarında işbirliğimizi artırmak arzusundayız.

Bu işbirliğini derinlemesine pekiştirmemiz lazım ki (bölgede) sürdürülebilir siyasi çözümlere bir an önce ulaşabilelim. Libya'da kalıcı istikrarın tesisi için ülkede birlik ve bütünlüğün korunması, Mısır'la ortak hedefimiz olmayı sürdüyor.

GAZZE MESELESİ: "DRAM HALEN DEVAM EDİYOR"

Şurası bir gerçek ki ateşkes tesis edilmiş olmakla birlikte Gazze'deki insani dram halen devam ediyor. Gazze'de barışı mümkün kılacak girişimlerde Mısır ile birlikte çalışıyoruz, inşallah bunu da devam ettireceğiz.

SURİYE İÇİN "TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ" VURGUSU

Toprak bütünlüğü korunmuş, siyasi birliği sağlanmış bir Suriye'nin en büyük kazananı bölgemiz olacakır. Suriye'deki büyük dönüşümün destekçisiyiz

İSRAİL'E SOMALİ MESAJI

Somali'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararını kabul etmiyoruz."

Kaynak: AA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır