Yer altının gizemli canlısı Manisa’da ortaya çıktı

Manisa’nın Salihli ilçesinde nadir rastlanan yer altı canlılarından biri olan köstebek, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Salihli’nin kırsal Poyraz Mahallesi’nde ortaya çıkan köstebek, bir avcı tarafından saniye saniye kayda alındı.

Adı sıkça duyulmasına rağmen doğada görülmesi oldukça zor olan köstebek, Poyraz Mahallesi’nde avcı Yüksel Girgin tarafından fark edildi. Girgin’in cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, köstebeğin yuva yapmak amacıyla toprağı kazdığı anlar yer aldı.

Kısa sürede ilgi çeken görüntüler, bölgedeki doğal yaşamın zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Uzmanlar, köstebeklerin yaşamlarının büyük bölümünü yer altında sürdürmesi nedeniyle bu tür görüntülerin nadir olduğunu belirterek, köstebeğin ekosistemin önemli bir parçası olduğuna dikkat çekti.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

