İstanbul 29 Ekim Çarşamba hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 29 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 15°C ile 20°C arasında değişecek ve nem oranı %60 ile %80 civarında seyredecek. Rüzgar hızı ise 15 km/saat olacak. 30 Ekim'de sıcaklıklar biraz daha artacak. Hafta sonu ise sıcaklık 20°C ile 22°C'ye ulaşacak. Açık hava etkinlikleri için ideal koşullar sunan İstanbul'da, rahat giysiler ve güneş kremi öneriliyor. İşte detaylar...

İstanbul'da 29 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar gün boyunca 15°C ile 20°C arasında değişecek. Nem oranı %60 ile %80 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızı ise 15 km/saat civarında olacak. Bu koşullar dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir gün sunuyor.

30 Ekim Perşembe günü hava biraz daha ısınacak. Sıcaklık 19°C ile 21°C arasında olacak. Cuma günü ise hava sıcaklıkları 18°C ile 20°C arasında değişecek. Hafta sonu 1 Kasım Cumartesi günü hava sıcaklıkları 20°C ile 22°C arasında olacak. Hava genellikle açık kalacak. Bu dönemde İstanbul'da hava koşulları ılıman ve keyifli olacak.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinliklerine katılabilirsiniz. Yürüyüş yapabilir veya doğa ile iç içe vakit geçirebilirsiniz. Gün boyunca güneşli ve ılıman hava koşulları ideal bir ortam sunuyor. Ancak sabah ve akşam saatlerinde hava biraz serin olabilir. Yanınıza hafif bir ceket almanız faydalı olacaktır. Gün boyunca güneş ışınlarından korunmak için güneş kremi kullanmayı unutmayın. Bol su içmek de önemlidir. Bu şekilde hem sağlığınızı koruyabilir hem de güzel havanın tadını çıkarabilirsiniz.

hava durumu İstanbul
