İstanbul 29 Mayıs Perşembe Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

Öğle saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıkların 21°C civarında olması tahmin ediliyor.

30 Mayıs Cuma günü hava daha sakinleşecek. Güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 24°C civarında seyreder. 31 Mayıs Cumartesi günü zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklıklar 21°C civarında olacak. 1 Haziran Pazar günü ise kısmen güneşli bir hava olması öngörülüyor. Sıcaklıklar 24°C civarında olacak.

Bu dönemde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Özelikle 29 Mayıs'taki yağışlı hava nedeniyle, dışarı çıkarken yanınızda bir şemsiye veya su geçirmez bir ceket bulundurmalısınız. Yağışların yoğun olduğu saatlerde trafikte dikkatli olunmalıdır. Su birikintilerinden uzak durulması önerilir. Günlük hava raporlarını takip ederek, planlarınızı hava koşullarına göre düzenleyebilirsiniz. Bu, olası olumsuzluklardan kaçınmanıza yardım edecektir.