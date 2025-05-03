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İstanbul 3 Mayıs cumartesi hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu, genellikle güneşli ve ılıman olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 19°C civarında, gece ise 11°C seviyelerinde seyredecek. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayının ortalama değerlerine yakın. Şehrin bahar havasını yansıtmaktadır.

İstanbul 3 Mayıs cumartesi hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 4 Mayıs Pazar günü gündüz hava sıcaklığı 18°C, gece ise 14°C olacak. 5 Mayıs Pazartesi günü gündüz 18°C, gece 11°C, 6 Mayıs Salı günü gündüz 18°C, gece 12°C ve 7 Mayıs Çarşamba günü gündüz 19°C, gece 14°C seviyelerinde seyredecek. Havada sıcaklıklar genellikle 18-19°C arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 11-14°C seviyelerinde olacak.

Bu ılıman hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygun. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabileceğinden, sabah erken saatlerde dışarı çıkarken ekstra giyinmek faydalı olacaktır. Gün içinde güneş ışınlarının etkisiyle hava sıcaklıkları artabilir. Bu nedenle güneş koruyucu ürün kullanmak ve bol su içmek önemlidir. Yağış beklenmediği için açık hava etkinliklerini rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Genel olarak, İstanbul'da önümüzdeki günlerde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Sabah ve akşam saatlerinde serin olabilir. Dışarı çıkarken bir kat daha fazla giyinmek faydalıdır. Ayrıca, gün içinde hava sıcaklıkları artabilir, bu yüzden güneş koruyucu ürün kullanmak önemli. Yağış beklenmediği için açık hava etkinliklerini rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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