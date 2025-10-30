HABER

İstanbul 30 Ekim Perşembe hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 30 Ekim ile 2 Kasım 2025 tarihleri arasında hava durumu genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 13°C ile 20°C arasında değişirken, nem oranı %69 ile %92 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızı 10 km/saat ile 16.8 km/saat arasında tahmin ediliyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava koşullarını dikkate alması ve uygun kıyafetler seçmesi önem taşıyor. Siz de bu dönemde kat kat giyinmeyi unutmayın. İşte detaylar...

İstanbul 30 Ekim Perşembe hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 30 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu, genellikle kapalı ve bulutlu olacaktır. Gün boyunca en düşük sıcaklık 13.6°C. En yüksek sıcaklık ise 16.9°C civarında seyredecek. Nem oranı %92 seviyelerinde bekleniyor. Rüzgar hızı ise 14.5 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:34. Gün batımı saati ise 18:03 olarak öngörülüyor.

31 Ekim Cuma günü de hava koşullarının kapalı ve bulutlu olması düşünülüyor. Sıcaklıklar 14.3°C ile 17.5°C arasında değişecek. Nem oranı %69 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 16.8 km/saat olarak tahmin ediliyor. 1 Kasım Cumartesi günü hava biraz daha ısınacak. Sıcaklık 13.6°C ile 19.5°C arasında olacak. Nem oranı %76 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı 14.4 km/saat olarak öngörülüyor.

2 Kasım Pazar günü hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Sıcaklık 15°C ile 20.4°C arasında değişecek. Nem oranı %74 civarında olacak. Rüzgar hızı 10.2 km/saat olarak tahmin ediliyor. Hava koşullarının kapalı ve bulutlu olması, açık hava etkinliklerini planlayanlar için zorluk yaratabilir. Sıcaklıkların 13°C ile 20°C arasındaki değişimi belirgin sıcaklık farklarına neden olabilir.

Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek önemlidir. Yüksek nem oranı, hava kalitesini olumsuz etkileyebilir. Bu durum, astım veya alerji gibi rahatsızlıkları olan kişiler için dikkat edilmesi gereken bir faktördür. Rüzgar hızının 10 km/saat ile 16.8 km/saat arasında değişmesi rahatsız edici olmayabilir. Ancak, açık hava etkinliklerinde hafif bir rüzgar hissedilebilir.

Açık alanlarda vakit geçireceklerin hafif giyinmesi ve gerektiğinde rüzgarlık veya şemsiye alması önerilir. 30 Ekim ile 2 Kasım 2025 tarihleri arasında hava koşullarının kapalı ve bulutlu olacağı, sıcaklıkların 13°C ile 20°C arasında değişeceği bekleniyor. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Açık hava etkinliklerini planlarken hava durumunu dikkate almak gerektiği unutulmamalıdır. Koruyucu önlemler almak, olası rahatsızlıkları en aza indirmeye yardımcı olur.

