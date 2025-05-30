İstanbul 30 Mayıs 2025 Cuma Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 30 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 23°C civarında, gece ise 16°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar Mayıs ayının sonlarına doğru İstanbul için tipik değerlerdir. 31 Mayıs Cumartesi günü hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Bu artışla birlikte gündüz sıcaklıkları 25°C'ye kadar çıkabilir. 1 Haziran Pazar günü ise hava sıcaklıklarının 24°C civarında olması tahmin ediliyor.

Açık ve güneşli hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Sıcaklıkların artmasıyla, özellikle öğle saatlerinde güneş ışınları daha yoğun olabilir. Dışarıda vakit geçirirken güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Ayrıca, şapka takmak ve bol su içmek de faydalı olacaktır. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak ve serin ortamlarda dinlenmek de gereklidir.

Önümüzdeki günlerde yağış beklenmediği için planladığınız açık hava etkinliklerini rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Ancak, öğle saatlerinde güneş ışınlarının yoğun olabileceğini unutmamak gerekir. Dışarıda vakit geçirirken güneş koruyucu ürünler kullanmak, şapka takmak ve bol su içmek önemlidir. Ayrıca, sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak ve serin ortamlarda dinlenmek de önemlidir.

İstanbul'da önümüzdeki günlerde hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte güneş ışınlarının daha yoğun olabileceğini unutmamak gerekir. Dışarıda vakit geçirirken güneş koruyucu ürünler kullanmak, şapka takmak ve bol su içmek faydalı olacaktır. Ayrıca, sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak ve serin ortamlarda dinlenmek önemlidir.