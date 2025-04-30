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İstanbul 30 Nisan Çarşamba hava durumu: İstanbul'da hava durumu bugün nasıl olacak?

İstanbul 30 Nisan Çarşamba hava durumu raporu paylaşıldı. Bugün İstanbul'da hava durumunun gündüz 18°C, gece ise 13°C civarında olması bekleniyor. İşte İstanbul hava durumu...

İstanbul 30 Nisan Çarşamba hava durumu: İstanbul'da hava durumu bugün nasıl olacak?
Nilgün Akbıyık

İstanbul'da 30 Nisan 2025 Çarşamba günü hava durumu gündüz 18°C, gece ise 13°C civarında olacak. Hava açık. Bu sıcaklıklar mevsim normallerine yakın seyrediyor. Önümüzdeki günlerde, 1 Mayıs Perşembe günü gündüz 18°C, gece 13°C olacak. 2 Mayıs Cuma günü gündüz 20°C, gece 14°C bekleniyor. 3 Mayıs Cumartesi günü ise gündüz 19°C, gece 14°C sıcaklıklar tahmin ediliyor. Bu dönemde hava genellikle açık. 2 Mayıs Cuma günü yağmur ihtimali bulunuyor.

Hava koşulları genellikle ılıman ve açık olacak. 2 Mayıs Cuma günü yağmur olabileceği için, dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olabilir. Diğer günlerde hava koşulları açık ve ılıman. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygundur.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek, planlarınızı yaparken size yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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